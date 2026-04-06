Pa kud baš na Uskrs: Provalili u dvorište i ukrali dva janjeta

Iznimno drski kradljivac ukrao je u noći na Uskrs dva janjeta u Harkanovcima, nedaleko od Valpova. Prema izvješću Policijske uprave osječko-baranjske, nepoznati počinitelj iskoristio je noćne sate kako bi nasilno otvorio vrata pomoćnog objekta u dvorištu jedne obiteljske kuće.

Iz objekta je ukrao dva janjeta. Ovom krađom vlasniku je pričinjena materijalna šteta koja se, prema prvim procjenama, penje na iznos od oko 400 eura.

Službenici Policijske postaje Belišće obavili su očevid i pokrenuli istragu. Iz policije su potvrdili kako intenzivno tragaju za nepoznatim počiniteljem te slijedi prijava nadležnom državnom odvjetništvu.