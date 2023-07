VIDEO Temperature i do 40°C! Sve više problema s toplinskim valovima: 'Vruće je i u moru!'

Vruće je, ali došli smo na ljetovanje i ne smeta nam vrućina. Bolje nego da pada kiša - govori nam Blažek iz Češke dok se na pola u moru maže kremom za sunčanje. Iako je na plaži u Gradcu, na dnu Makarske rivijere, na suncu u utorak u 14:30 izmjereno 39 stupnjeva Celzijevih, većini turista to ne smeta. Osvježenje potraže u moru, koje je na vrlo ugodnih 27 stupnjeva Celzijevih.

- Volimo i kad je more ovako toplo, baš uživamo. Djeca su pola dana na plaži, a ja im se pridružim iza ručka - prepričavam nam Blažek. Kaže kako će malo otplivati pa ide po šešir, kojeg je zaboravio u apartmanu.

A izgleda su su mnogi, poput Blažeka, zaboravili šešire, neki čak i kreme za sunčanje, pa su plaže pune bolno crvenih tijela, iako struka svaki dan iznova upozorava na opasnosti.

- Potrebno je izbjegavati izlazak vani između 11 i 17 sati po jakom suncu, ali neki ljudi to ne mogu izbjeći jer moraju raditi. Treba piti dovoljno tekućine, nositi laganiju odjeću, stavljati zaštitne kreme ako smo na suncu te rashladiti prostorije otvaranjem prozora ili klimom. Uvijek je dobro i okupati se i rashladiti u moru. Te bi nam mjere trebale pomoći - savjetuje Robert Turčinov, dežurni meteorolog Područnog ureda Državnog hidrometeorološkog zavoda u Splitu.

- Znamo da je ovih dana toplinski val i to već traje neko vrijeme. Najveće temperature su na kopnu jer se kopno vrlo brzo zagrije, ali u noći se ohladi pa su noći ipak lakše na kopnu nego na obali. U utorak je u 15 sati najtopliji bio Knin s 39 stupnjeva, dok je u Splitu bilo 37. Na otocima je ipak malo blaže. Komiža na Visu je jučer u 15 sati mjerila 34 stupnja, a ista je temperatura bila i na Lastovu - govori nam Turčinov. Dodaje kako su i temperature mora također dosta visoke.

- Tako je u Splitu jučer u 14 sati more iznosilo 28 stupnjeva. U Zadru je more bilo 25 stupnjeva, što je bilo malo hladnije nego ujutro kada je izmjereno 27. U Dubrovniku je jučer u 15 sati more bilo 28 stupnjeva. Tako da su temperature ovih dana poprilično narasle što je i očekivano za ljeto - ističe Turčinov te dodaje kako su zadnjih godina velike vrućine i problemi s toplinskim valovima sve učestaliji.

- Temperature idu do skoro ekstremnih visina. Ipak, ove godine još nismo oborili rekorde, a prošlo ljeto je bilo nekih oborenih rekorda. Pratimo iz dana u dan situaciju - naglašava. Danas nas očekuje još jedan pakleni dan, ali četvrtak bi mogao donijeti barem malo niže temperature.

- Temperature će danas ostati dosta visoke, pogotovo uz obalu. U četvrtka i petak očekujemo mali pad temperatura pa će biti malo lakše. Početkom idućeg tjedna temperature će opet rasti, ali to varira iz dana u dan. Kako god, temperature su svakako vrlo visoke pa se trebamo pridržavati uputa kako bi izbjegli zdravstvene probleme - zaključio je Turčinov.