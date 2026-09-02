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nestalo 10 članova posade

VIDEO Teretni brod potonuo nakon sudara kod Istanbula: 'Dosad nitko nije pronađen živ'

Piše HINA,
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VIDEO Teretni brod potonuo nakon sudara kod Istanbula: 'Dosad nitko nije pronađen živ'
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Foto: Reuters
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Svih 10 članova brodske posade su turski državljani, rekao je Uraloglu. Dosadašnji pokušaji da ih se kontaktira mobitelom bili su neuspješni.

Jedan od dva teretna broda koji su se u srijedu rano ujutro sudarili u Mramornom moru kod Istanbula potonuo je, a svih 10 članova posade smatra se nestalima, rekao je turski ministar prometa. „Vjerujemo, a to smo manje-više i potvrdili, da je Tugberk Imamoglu potonuo“, rekao je ministar prometa Abdulkadir Uraloglu novinarima u Istanbulu.

Svih 10 članova brodske posade su turski državljani, rekao je Uraloglu. Dosadašnji pokušaji da ih se kontaktira mobitelom bili su neuspješni.

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Dva turska komercijalna broda sudarila su se kod Istanbula VIDEO
Dva turska komercijalna broda sudarila su se kod Istanbula | Video: 24sata/reuters

„Dosad nitko nije pronađen živ“, dodao je.

Brodovi Alsu i Tugberk Imamoglu sudarili su se oko 3 sata ujutro, otprilike 18 nautičkih milja od istanbulske četvrti Silivri, priopćio je ured guvernera na društvenoj mreži X. Uzrok sudara zasad nije poznat.

Uraloglu je rekao da olupina i drugi tragovi upućuju na to da je Tugberk Imamoglu potonuo u vodama dubokim oko 900 metara.

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Sudarila se dva broda kod Istanbula, nestao kontakt s jednim i 10 članova posade

Potraga i spašavanje nastavljeni su iz zraka i s mora, rekao je.

Alsu je plovio iz Kocaelija na sjeverozapadu Turske prema zapadnoj luci Aliaga. Tugberk Imamoglu isplovio je iz Iskenderuna na jugu Turske i plovio prema Crnom moru.

Mramorno more dio je jednog od najprometnijih pomorskih koridora na svijetu, koji preko tjesnaca Bospor i Dardaneli povezuje Sredozemno i Crno more.

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