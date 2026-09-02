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Izgubljen kontakt s brodom

Sudarila se dva broda kod Istanbula, nestao kontakt s jednim i 10 članova posade

Piše HINA,
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Sudarila se dva broda kod Istanbula, nestao kontakt s jednim i 10 članova posade
Foto: Reuters
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Dva broda sudarila su se u Mramornom moru, a vlasti su pokrenule opsežnu akciju potrage za deset članova posade broda Tugberk Imamoglu koji su nestali nakon nesreće.

Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u srijedu u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt, priopćio je ured guvernera Istanbula. Brod Alsu pod turskom zastavom, koji je plovio prema egejskoj luci Aliaga, i brod Tugberk Imamoglu, također pod turskom zastavom, na putu prema crnomorskoj luci Karadeniz Ereğli, sudarili su se noćas u blizini istanbulske četvrti Silivri, navodi se u priopćenju ureda guvernera.

Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalne straže i helikopteri radi potrage i spašavanja, a na brodu Alsu nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u priopćenju. Međutim, vlasti nisu uspjele uspostaviti kontakt s brodom Tugberk Imamoglu i njegovih 10 članova posade.

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Prema podacima Istanbulske gospodarske komore za pomorsku trgovinu, brod Tugberk Imamoglu, u vlasništvu kompanije Zeybe Denizcilik, plovi kao brod za prijevoz rasutog tereta, dok je Alsu, u vlasništvu kompanije Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, kemijski tanker.

Operacija potrage i spašavanja i dalje je u tijeku, navodi se u priopćenju ureda guvernera.

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