Sudarila se dva broda kod Istanbula, nestao kontakt s jednim i 10 članova posade

Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u srijedu u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt, priopćio je ured guvernera Istanbula. Brod Alsu pod turskom zastavom, koji je plovio prema egejskoj luci Aliaga, i brod Tugberk Imamoglu, također pod turskom zastavom, na putu prema crnomorskoj luci Karadeniz Ereğli, sudarili su se noćas u blizini istanbulske četvrti Silivri, navodi se u priopćenju ureda guvernera.

Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalne straže i helikopteri radi potrage i spašavanja, a na brodu Alsu nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u priopćenju. Međutim, vlasti nisu uspjele uspostaviti kontakt s brodom Tugberk Imamoglu i njegovih 10 članova posade.

Prema podacima Istanbulske gospodarske komore za pomorsku trgovinu, brod Tugberk Imamoglu, u vlasništvu kompanije Zeybe Denizcilik, plovi kao brod za prijevoz rasutog tereta, dok je Alsu, u vlasništvu kompanije Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, kemijski tanker.

Operacija potrage i spašavanja i dalje je u tijeku, navodi se u priopćenju ureda guvernera.