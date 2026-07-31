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STRADALI MOTORISTI

VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine

Piše Ivan Hruškovec, Bogdan Blotnej,
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VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine
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Foto: Čitatelj 24sata
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Kako se doznaje došlo je do pada motocikla s dvoje ljudi, jednoj osobi se pruža pomoć zbog čega je stigao i helikopter kojim se prevozi u bolnicu.

Nešto prije 10 sati došlo je do teške prometne nesreće na autocesti A1 u smjeru mora, između naplate Lučko i Donja Zdenčina. 

Kako se doznaje došlo je do pada motocikla s dvoje ljudi, jednoj osobi se pruža pomoć zbog čega je stigao i helikopter kojim se prevozi u bolnicu.

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Helikopter prevozi ozlijeđene u nesreći VIDEO
Helikopter prevozi ozlijeđene u nesreći | Video: Čitatelj 24sata

Zbog toga je trenutno i prekinut promet tom dionicom prema moru, a zbog nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, na 18. km u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Foto: Čitatelj 24sata

U tijeku je očevid teške nesreće.

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Komentari 3
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