VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine

Nešto prije 10 sati došlo je do teške prometne nesreće na autocesti A1 u smjeru mora, između naplate Lučko i Donja Zdenčina.

Kako se doznaje došlo je do pada motocikla s dvoje ljudi, jednoj osobi se pruža pomoć zbog čega je stigao i helikopter kojim se prevozi u bolnicu.

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Pokretanje videa... VIDEO Helikopter prevozi ozlijeđene u nesreći | Video: Čitatelj 24sata

Zbog toga je trenutno i prekinut promet tom dionicom prema moru, a zbog nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, na 18. km u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Foto: Čitatelj 24sata

U tijeku je očevid teške nesreće.