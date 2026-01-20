VIDEO Teška nesreća na velikogoričkoj obilaznici

Pod još nerazjašnjenim okolnostima, u utorak su se sudarila dva automobila i kombi na velikogoričkoj obilaznici kraj skretanja za mjesto Kobilić. Jedan od auta završio je prevrnut na desnom boku

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:22 Prometna nasreća kod Zagreba | Video: čitatelj/24sata

- Dojavu o nezgodi dobili smo oko 13.30 sati. Zasad je jedna osoba ozlijeđena i prevezena je u KBC Zagreb - rekli su iz zagrebačke policije.

S obzirom na to da je očevid u tijeku, vozi se usporeno u oba smjera obilaznice, točnije ceste D31. Detalji o uzrocima bit će poznati najvjerojatnije tijekom srijede.