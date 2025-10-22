Obavijesti

News

Komentari 11
NASTALA KOLONA

VIDEO Teška prometna nesreća na A3: Zatvorena autocesta! Po ozlijeđene stigao helikopter

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Sudarila su se dva auta i teretno vozilo. Iz zagrebačke policije dodaju da je promet obustavljen u smjeru Zagreba

Nastala je gužva, a brzo je stigao i helikopterska hitna služba, kazala nam je čitateljica koja je snimila prometnu nesreću na A3 u blizini čvora Rugvica. Prometna nesreća dogodila se u srijedu u jutarnjim satima. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da je u prometnoj nesreći ozlijeđeno petero ljudi, a jednom je ozlijeđenom pružena liječnička pomoć u KB Dubrava. U sudaru su sudjelovali dva auta i jedno teretno vozilo.

Prometna nesreća se dogodila oko 07:20 sati. Iz HAK-a su također obavijestili građane o prometnoj nesreći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća na autocesti A3 00:55
Prometna nesreća na autocesti A3 | Video: 24sata Video

- Prometna nesreća na autocesti A3 na 50+000 km između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica na kolniku u smjeru Bregane - stoji na HAK-u.

Iz zagrebačke policije dodaju da je promet obustavljen u smjeru Zagreba te da se provodi očevid.

OSTALO

