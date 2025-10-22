Sudarila su se dva auta i teretno vozilo. Iz zagrebačke policije dodaju da je promet obustavljen u smjeru Zagreba
VIDEO Teška prometna nesreća na A3: Zatvorena autocesta! Po ozlijeđene stigao helikopter
Nastala je gužva, a brzo je stigao i helikopterska hitna služba, kazala nam je čitateljica koja je snimila prometnu nesreću na A3 u blizini čvora Rugvica. Prometna nesreća dogodila se u srijedu u jutarnjim satima. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da je u prometnoj nesreći ozlijeđeno petero ljudi, a jednom je ozlijeđenom pružena liječnička pomoć u KB Dubrava. U sudaru su sudjelovali dva auta i jedno teretno vozilo.
Prometna nesreća se dogodila oko 07:20 sati. Iz HAK-a su također obavijestili građane o prometnoj nesreći.
- Prometna nesreća na autocesti A3 na 50+000 km između čvora Ivanić Grad i čvora Rugvica na kolniku u smjeru Bregane - stoji na HAK-u.
Iz zagrebačke policije dodaju da je promet obustavljen u smjeru Zagreba te da se provodi očevid.
