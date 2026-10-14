VIDEO TikToker koji želi postati premijer: Vučić objavio snimku na kojoj vozi auto u oblacima...

Srpski TikToker Aleksandar Vučić, koji se nada kako će postati idući premijer, u zadnje vrijeme, kako se bliže izbori, sve više objavljuje po društvenim mrežama...

Obilazi Srbiju, mazi po glavama djecu i starije, obećava ljudima čudesa, uvjerava ih kako je on pravi izbor... Kad nije na terenu, onda je u studiju nekog režimskog medija, gdje laže, maže i kmeči...

Dosta mu se 'tresu gaće', Studentska lista po nezavisnim anketama u prednosti je nad njegovim SNS-om...

Pa je postao toliko očajan da čak pokušava zavaditi obitelji. Nedavno je u Kragujevcu poručio starijim biračima "da ne popuštaju pod pritiscima svoje djece i unuka"?!

A čovjek koji propagira jedinstvo, a širi razdor, svim silama se pokušava i dopasti mlađoj publici. I onda na TikToku objavljuje dosta bizaran sadržaj.

Ovih je dana tako osvanula i AI snimka na kojoj vozi svoj automobil u oblacima i najavljuje svoj posjet Zaječaru...

Izborni dan, 25. listopada, dosta je blizu, sigurno će u tom periodu biti još ovakvih bizarnih i očajničkih snimki....