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JOŠ BIZARNOG ACE

VIDEO TikToker koji želi postati premijer: Vučić objavio snimku na kojoj vozi auto u oblacima...

Piše Renato Jukić,
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VIDEO TikToker koji želi postati premijer: Vučić objavio snimku na kojoj vozi auto u oblacima...
Foto: TikTok/Schreenshot
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A čovjek koji propagira jedinstvo, a širi razdor, svim silama se pokušava i dopasti mlađoj publici. I onda na TikToku objavljuje dosta bizaran sadržaj.

Srpski TikToker Aleksandar Vučić, koji se nada kako će postati idući premijer, u zadnje vrijeme, kako se bliže izbori, sve više objavljuje po društvenim mrežama...

Obilazi Srbiju, mazi po glavama djecu i starije, obećava ljudima čudesa, uvjerava ih kako je on pravi izbor... Kad nije na terenu, onda je u studiju nekog režimskog medija, gdje laže, maže i kmeči...

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Pa je postao toliko očajan da čak pokušava zavaditi obitelji. Nedavno je u Kragujevcu poručio starijim biračima "da ne popuštaju pod pritiscima svoje djece i unuka"?! 

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Vučićevo predizborno ludilo: Pere aute, bio je konobar, priča s kamenom. Postao je očajan

A čovjek koji propagira jedinstvo, a širi razdor, svim silama se pokušava i dopasti mlađoj publici. I onda na TikToku objavljuje dosta bizaran sadržaj.

Ovih je dana tako osvanula i AI snimka na kojoj vozi svoj automobil u oblacima i najavljuje svoj posjet Zaječaru...

@jasamaleksandar Vidimo se u Zaječaru! 🇷🇸 #srbija🇷🇸 #srbijapobedjuje #ujedinjenasrbija ♬ original sound - Ja sam Aleksandar

Izborni dan, 25. listopada, dosta je blizu, sigurno će u tom periodu biti još ovakvih bizarnih i očajničkih snimki....

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