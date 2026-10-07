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Vučićevo predizborno ludilo: Pere aute, bio je konobar, priča s kamenom. Postao je očajan

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 3 min
Vučićevo predizborno ludilo: Pere aute, bio je konobar, priča s kamenom. Postao je očajan
Foto: instagram
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Kako bi postao premijer, Aleksandar Vučić u kampanji ne preza ni od čega. Izbori u Srbiji su za 17 dana, a Vučko postaje očajan jer želi zadržati vlast pod svaku cijenu

Zadnji spot Aleksandra Vučića nije pomaknuo granice realnog nego nadrealnog. Srpski predsjednik u ostavci snimio je predizborno sučeljavanje s - kamenom za kupus! U kadru vidimo Vučića na stolcu, u vrtu očeve kuće, a do njega, na drugom stolcu, "sjedi" kamen za kiseljenje kupusa, postavljen ispod fotografije Ilije Srdanovića, predstavnika studentske oporbe, "blokadera", na predstojećim parlamentarnim izborima. Izbori su 25. listopada, za 17 dana.

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Komentari 24
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