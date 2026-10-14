VIDEO Tirana u plamenu: Studenti zapalili ministarstva i traže ostavku premijera

HAMLEYS OBJAVIO LISTU HITOVA

VIDEO Ovo su najtraženije igračke za Božić 2026., neke su hit i među odraslima Pametni ljubimci, Barbie, Lego i igračke za stiskanje našli su se na popisu 15 najtraženijih igračaka za Božić 2026. godine koji je objavio londonski Hamleys. Među hitovima su mekane igračke Big Squij, koje se mogu stiskati, interaktivni plišanci Movers and Shakers te automobil Scorpix RC koji se pretvara u škorpiona. Na popisu su i lutke Barbie iz Orašara, Peppa Pig, figura Hatsune Miku te Lego figurice Doctora Dooma. Voditelj Hamleysa UK Keane Herman kaže da se popis sastoji od tradicionalnih igračaka i novih trendova, a posebno ističe popularnost mekanih igračaka koje privlače i djecu i odrasle.

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