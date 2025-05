VIDEO Tomašević objavio izjavu Selak Raspudić sa sučeljavanja: 'Zašto je onda ona uopće tu...'

Moja protukandidatkinja na konkretno pitanje o otpadu kaže da ona nije ovdje da nudi sva rješenja. A zašto je onda tu?, napisao je jutros aktualni zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na isječak sučeljavanja s kandidatkinjom za gradonačelnicu Marijom Selak Raspudić.

Zagrebački gradonačelnik će se u drugom krugu izbora sučeliti s Raspudić, a na društvenim mrežama je objavio isječak iz jučerašnjeg sučeljavanja na Novoj TV. Video koji je objavio prikazuje dio sučeljavanja u kojem se raspravljalo o odvajanju otpada i ZG vrećicama.

Selak Raspudić je rekla da bi ukinula plave ZG vrećice i uvela drugu vrstu naplate po količini otpada, no nije konkretno rekla koji bi to model naplate bio. Na Tomaševićevo inzistiranje da precizira kakav bi to konkretno novi sustav naplate uvela, Selak Raspudić je rekla da nije tu da nudi sva rješenja.