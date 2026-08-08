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STRAVIČNA SNIMKA

VIDEO Torcidaši i Bad Blue Boysi sukobili se na aerodromu. O svemu se oglasili iz policije...

Piše 24sata,
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VIDEO Torcidaši i Bad Blue Boysi sukobili se na aerodromu. O svemu se oglasili iz policije...
Foto: Čitatelj 24sata
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Hajdukovi navijači vraćali su se iz Litve nakon utakmice protiv Žalgirisa, a na parkiralištu zagrebačkog aerodroma dočekala ih je skupina navijača Dinama

Nakon što su se tijekom noći na zagrebačkom aerodromu sukobili pripadnici Bad Blue Boysa i Torcide, o svemu se oglasila i zagrebačka policija.

Iz PU zagrebačke potvrdili su da su zaprimili dojavu te odgovorili:

- Kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja okolnosti događaja je u tijeku.

Podsjetimo, Hajdukovi navijači vraćali su se iz Litve nakon utakmice protiv Žalgirisa, a na parkiralištu zagrebačkog aerodroma dočekala ih je skupina navijača Dinama.

Pokretanje videa...

Tučnjava huligana VIDEO
Tučnjava huligana | Video: Čitatelj 24sata

Snimka sukoba pojavila se na društvenim mrežama, a prema dostupnim informacijama, u sukobu je sudjelovalo oko 50 osoba.

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Komentari 1
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