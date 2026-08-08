Hajdukovi navijači vraćali su se iz Litve nakon utakmice protiv Žalgirisa, a na parkiralištu zagrebačkog aerodroma dočekala ih je skupina navijača Dinama
STRAVIČNA SNIMKA
VIDEO Torcidaši i Bad Blue Boysi sukobili se na aerodromu. O svemu se oglasili iz policije...
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Nakon što su se tijekom noći na zagrebačkom aerodromu sukobili pripadnici Bad Blue Boysa i Torcide, o svemu se oglasila i zagrebačka policija.
Iz PU zagrebačke potvrdili su da su zaprimili dojavu te odgovorili:
- Kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja okolnosti događaja je u tijeku.
Podsjetimo, Hajdukovi navijači vraćali su se iz Litve nakon utakmice protiv Žalgirisa, a na parkiralištu zagrebačkog aerodroma dočekala ih je skupina navijača Dinama.
Pokretanje videa...
Snimka sukoba pojavila se na društvenim mrežama, a prema dostupnim informacijama, u sukobu je sudjelovalo oko 50 osoba.
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