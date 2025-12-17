VIDEO Trenutak sreće: Ovako je Simona reagirala kad ju je 70 prijatelja iznenadilo autom!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Otkako je stigao euro, košarica za Božić je čak tri puta skuplja Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: I do tri puta skuplja je blagdanska košarica za ovaj Božić u odnosu na 2022. prije uvođenja eura, pokazala je usporedba cijena 24 proizvoda 24sata. HDZ-ovci na gradskim izborima dobivali šalabahtere za koga ne glasati, istaknuti član stranke kaže ovo je dno dna. Hitno uklanjanje Vjesnika najavio ministar Bačić jer prijeti urušavanje. Stiglo 18 ponuda od jedne do pet i pol milijuna eura. 255 milijuna eura uplatilo je 123 tisuće stranih radnika s kojima su mnogi nezadovoljni za mirovine Hrvata-da bi ju sami dobili moraju raditi 15 godina.

