DRAMATIČNI PRIZORI

VIDEO Trojac u Cavtatu spasio Francuze iz mora: 'Oni su se bez oklijevanja bacili u olujno more'

Piše Ivan Štengl,
Ponosan sam što sam na čelu Općine gdje žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su spriječili tragediju!", poručio je Lasić

Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović spasili su život francuskim turistima kod hotela Croatia u Cavtatu nakon što su ih pogodili ogromni valovi, prenosi Dubrovački dnevnik.

Francuzi su pokušavali snimiti video za društvene mreže kada ih je iznenadilo olujno more. Spomenuti trojac je pohvalio i načelnik općine Konavle, Božo Lasić.

- Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Treba njihova imena naglasiti danas više puta. Trojac je to koji je bez oklijevanja pošao u olujno more za mladim turistima koji su podcijenili snagu prirode na južnoj strani Hotela Croatie i u nevjerojatno opasnim uvjetima vidjeli priliku za dobru snimku - poručio je.

- Kako mi je rečeno, čim je vidio sto se dogodilo, u more je skočio prvo Asmir Šahinović, potom Luko Radović, a zatim je u pomoć pozvan Antonio Lang koji je u tim uvjetima došao na jet skiju.

- Ponosan sam što sam na čelu Općine gdje žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su spriječili tragediju! - poručio je Lasić  koji je snimku spašavanja podijelio na svom Facebook profilu.

