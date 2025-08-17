VIDEO Heroji Kvarnera spasili šestero ljudi u jednom danu: 'More je bilo kao u Titanicu...'

Nije bilo dvojbe. Odmah smo krenuli u akciju, rekao nam je Raul Čemeljić, koji je s bratom Erikom i prijateljem Kristijanom Berišem kraj Novog Vinodolskog u moru u jednom danu imao tri akcije spašavanja.

Nije riječ o spasiocu, već običnom građaninu koji je odlučio riskirati svoj život i pomoći unesrećenim turistima.

Sve se to dogodilo u blizini plaže kraj hotela u Vinodolskom gdje iznajmljuju jet-ski i brodove te rade vuče po valovima.

- Radimo svoj posao, rentamo jet-ski, vučemo ljude i svaki dan smo prvi na plaži - rekao nam je Raul.

Dodao je da se tog dana sve odvijalo jako brzo, kao scena za scenom u filmu.

Novi Vinodolski: Spasioci Raul Čemeljić, Erik Čemeljić i Kristjan Beriša | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvo spašavanje se dogodilo dok su vraćali opremu nakon vožnje, do njih je dotrčao kolega iz obližnje firme i viknuo da se nekoliko žena utapa. Bez imalo razmišljanja uskočili su u brod i uputili se prema mjestu nesreće.

- Valovi su ih doslovno nosili na SUP-u, nisu imale nikakve šanse same. Brzo smo ih uhvatili, jednu izvukli daskom. Zatim smo dovukli drugu do broda i vratili ih na plažu - rekao je Raul.

Mislili su da je to sve za taj dan. Ali poziv je stigao s druge strane. Kraj plaže Kačak, prema Krčkom mostu, pedalina s turistima ostala je nasred mora jer joj je puknuo mehanizam.

- Nosila ih je bura, a mi smo iz Novog Vinodolskog išli prema njima. More je bilo kao u 'Titanicu', valovi golemi. Konačno smo ih dovukli natrag. Onda smo stvarno pomislili da to je to. Nema više unesrećenih. No prevarili smo se - rekao je Raul.

Na povratku kući slijedio je novi šok.

U moru su ugledali dvoje ljudi, dok je njihov jet-ski nekontrolirano bježao. Muškarac je jedva ostajao na površini.

- Brzo smo mu bacili konop, žena se nekako popela na jet-ski, a brat je preuzeo upravljanje. Oboje smo ih vratili do mjesta odakle su krenuli. On se baš jako nagutao mora. Nije nam bilo svejedno za njega. Iako su valovi bili golemi, bio nam je fokus spasiti njih - rekao je.

Trostruko spašavanje u jednom danu možda je rijetkost, ali ovo nije njihovo prvo iskustvo. Nedavno su pomagali i kad se brod zapalio 500 metara od obale.

- Navikli smo na more i oluje, to nam je svakodnevica. No naravno da je bilo opasno. Mogli smo i mi bez problema završiti u moru. Valovi su bili jaki, bura strašna. To dođe tako kad samo razmišljaš kako je najvažnije pomoći drugima. Nekako si sam sebi u drugom planu. Nedavno smo imali situaciju kad je u srpnju gorio brod. Tad smo isto odmah krenuli u spašavanje. Brodu koji je došao pomoći zapleo se konop za propeler i počeo prijetiti da udari u zapaljeni brod. Moglo je biti katastrofalno, ali na kraju je stigla dodatna pomoć i sve je sretno završilo - rekao je Raul.

Raulov brat, također vozač jet-skija, riskirao je život odlazeći po obitelji u gumenjaku blizu Krka.

- Jednom smo morali ići i do Krka jer su na moru ostali mama, tata i malo dijete u gumenjaku opkoljeni golemim valovima. Otac koji je upravljao gumenjakom bio je pijan. Potpuno nesposoban za upravljanje. Majka i dijete su bili prestravljeni, a valovi su ih nosili. Uspjeli su ih dohvatiti i dovesti na sigurno. To su situacije u kojima ne razmišljaš previše, već samo ideš pomoći - rekao je.

Spašeni su uglavnom bili turisti, većinom bez iskustva i bez svijesti o opasnosti koju nosi vjetar i more.

- Ljudi misle da imaju devet života. Rentaju pedalinu, odu predaleko, ne gledaju vrijeme. Mi onda moramo reagirati - rekao je Raul.

Kako nam je ispričao, reakcija spašenih bila je kratka, ali iskrena:

- Rekli sam nam samo: 'Thank you, thank you very much' i otišli. Nama ništa više od toga i ne treba. Bitno nam je da su živi i zdravi.

Tijekom ljetnih mjeseci niz je policijskih priopćenja o turistima koji pokušavaju na SUP-ovima i li pedalinama otići na otoke. Upravo jučer je primorsko-goranska policija izvijestila kako su spasili državljanku Srbije (44) i maloljetno dijete sa SUP-a. Zatekli su se na moru tijekom olujne bure i visokih valova. Nedavno su omiški vatrogasci spašavali Poljaka i njegovo dijete, također na SUP-u. Oni su, naime, ljetovali na omiškom području, a na more su se zaputili tijekom bure. Valovi su ih odnijeli na pučinu pa su ih locirali i spasili u blizini mjesta Pučišća na otoku Braču. Dobili su kaznu.