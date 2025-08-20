VIDEO Tuča pogodila Umag: Ulice su potpuno poplavile!

Stigla je najavljena oluja u Istru, javljaju nam čitatelji. Umag je pogodila jaka kiša te tuča i grmljavina. Neverin je na Facebooku objavio video grmljavinskog nevremena.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:45 Oluja u Umagu | Video: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za četvrtak, 21. kolovoza crveni meteoalarm za grmljavinsko nevrijeme za riječku regiju, objavio je u srijedu DHMZ na svojim internetskim stranicama.

- Prema jutru grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima. Vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto - stoji u objavi za četvrtak za riječku regiju.

Građanima savjetuje da poduzmu mjere samozaštite i djeluju prema savjetima nadležnih tijela.

- Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti - upozorava DHMZ.

DHMZ je ranije u srijedu upozorio na nadolazeću promjenu vremena tijekom dana, a posebno u četvrtak i petak. Tada će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a lokalno i grmljavinskih nevremena. Termobarička dolina nad zapadnom Europom, u sklopu koje se nalazi i visinska ciklona, spuštat će se u Sredozemlje te će se tijekom petka premještati preko Hrvatske, a nad naše krajeve pristiže vlažan i ujedno nestabilan zrak.