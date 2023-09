VIDEO Tuga i svijeće za mladiće kod Križevaca: 'Užasna je to sudbina pogodila tri obitelji'

Cijelo Prigorje zavijeno je u crno nakon smrti trojice mladića koji su živjeli na Kalniku u krugu od jednog kilometra. Nedjeljno zajedničko druženje i izlazak na piće završio je na najgori mogući način jer su na povratku kući iz Sv. Petra Orehovca sletjeli s ceste u putni jarak i smrtno stradali na cesti prema Guščerovcu.

POGLEDAJTE VIDEO

Tragedija kakvu ne pamti križevačko područje dogodila se u nedjelju oko 22.15 sati na cesti između Sv. Petra Orehovca i Guščerovca. Mladići u Audiju A3 zahvatili su desni rub ceste po izlasku iz lijevog blagog zavoja i vozeći 30-ak metara kroz putni jarak udarili u zemljani most.

Nakon udarca preletjeli su potok i nekih 15-tak metara dalje smrskano vozilo se zaustavilo. Nesretni mladići u dobi od 22, 26 i 29 godina ispali su iz vozila i na mjestu preminuli. Na mjesto nesreće od jutra dolaze poznanici trojice poginulih mladića i ostavljaju upaljene lampaše. Jedan među njima je i 60-to godišnji muškarac koji nam je samo kratko rekao da je jednom od poginulih kum, a da je drugome susjed. Nakon što je rukavom obrisao suze i zapalio svijeću otišao je bez riječi.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Sinoć sam dobio informaciju da su stradala tri mlada dečka, stanovnika općine Kalnik, moji prijatelji. Tužan sam kao i cijeli Kalnik. Prvi put nemam riječi. Općina će preuzeti pogreb, to je najmanje što možemo napraviti za roditelje. Obišao sam ih, ali teško je naći riječi koje će ih utješiti - rekao je načelnik Mladen Kešer koji je dodao i da će općina proglasiti tri dana žalosti.

Dok su obitelji trojice mladića zavijene u crno, u mjesnom kafiću u Kalniku smo doznali da u mladići nedjeljno popodne proveli zajedno. Oko 20 sati su otišli do kuće jednog od njih na večeru, a kasnije i na još jedno piće.

-Nažalost umjesto rastanka i odlaska svako svojoj kući okončali su svoje mlade živote na najtragičniji način – kazao nam je predsjednik DVD-a Kalnik, Emanuel Beljak s kojim je Ivan proveo zadnjih pet godina među vatrogascima.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Imao je još jedan ispit zakazan za ponedjeljak nakon kojeg bi se zaposlio kao vatrogasac – rekao nam je Beljak glasom i kojem se osjećala sva tuga. Cilj mu je da posao u Komunalnom poduzeću zamijeni onim u DVD-u.

Susjeda mladića koji je navodno bio za volanom Audija rekla je da je bio vrstan mehaničar i da je radio u Čakovcu.

- Užasna je to sudbina koja je pogodila tri obitelji - rekla je susjeda iz mjesta Gornje Borje briznuvši u plač.

-Užas, imaš dijete i idući trenutak ga nemaš – kazao nam je susjed mladića koji živi u Donjem Borju, nekoliko stotina metara od kuće gdje je živio drugi mladić.

Gotovo svi mještani s kojima smo pokušali razgovarati su nam rekli da se radi o trojici sjajnih mladića i da u ovom trenutku su jedino sposobni tugovati za životima mladića koji praktički nisu ni počeli živjeti a već ih je Bog pozvao k sebi.

Foto: prigorski.hr

PU koprivničko križevačka je obavila očevid i u priopćenju su naveli da je do nesreće došlo uslijed neprilagođene brzine. Automobil križevačkih registarskih oznaka je sletio s ceste u odvodni kanal te udario u zemljani putni most, a potom se zaustavio na livadi. Sve tri smrtno stradale osobe su ispale iz vozila. DC 22 bila je zatvorena za promet od 22,40 do 4,30. promet se odvijao obilaznim pravcima Guščerovac – Črnčevec – Selanec. Tijela trojice poginulih su prevezena u bjelovarsku Opću bolnicu na Odjel patologije gdje će se obaviti obdukcija. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjima i o rezultatima će izvijestiti odvjetništvo.