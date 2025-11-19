Obavijesti

News

Komentari 1
ŠTETA ĆE BITI VELIKA

VIDEO U Budvi parkirali vozila u koritu, rijeka nabujala, krenula bujica! 'Više auta je zapelo...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO U Budvi parkirali vozila u koritu, rijeka nabujala, krenula bujica! 'Više auta je zapelo...'
Foto: vijesti.me/screenshot

Grđevica tijekom većeg dijela godine presuši, pa se njezino korito, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci, pretvara u parking za više stotina automobila...

StartFragment Jake kiše pogodile su u srijedu dijelove Crne Gore. Uslijed obilnih oborina vodostaj rijeke Grđevice, koja prolazi Budvom, dosta je porastao, što je jako loša vijest za vozače...

Jer korito Grđevice, kako pišu Vijesti.me, najveći je parking u centru grada!

POGLEDAJTE VIDEO:

Na snimkama koje je objavio ovaj crnogorski portal vidi se nabujala rijeka i vozila koja su zapela u bujici, neke od njih rijeka odnosi...

- Grđevica tijekom većeg dijela godine presuši, pa se njezino korito, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci, pretvara u parking za više stotina automobila. U ovom dijelu grada praktički nema parkinga, a izgrađeno je na stotine zgrada i kuća - pišu Vijesti.me.

EndFragment

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'
IVANINA NEVJEROJATNA PRIČA

'Skrivali smo se u podrumu pet mjeseci nakon pada Vukovara! Spasio nas je prijatelj Srbin'

Ivana Varkonji imala je samo osam godina kad su granate počele padati na gradu. U njemu su ostali i nakon pada. Mjesecima se nisu tuširali ni izlazili iz podruma. Iz Vukovara su izašli tek u travnju 1992. godine
VIDEO 24sata doznaje da je gotov statički pregled Vjesnika: Rezultate ćemo doznati u 13:30
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO 24sata doznaje da je gotov statički pregled Vjesnika: Rezultate ćemo doznati u 13:30

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širio ventilacijama i kanalima. I u večernjim satima u utorak viđeno je nekoliko manjih plamena u zgradi...
Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika
ZATVORENE CESTE

Šef vatrogasaca: 'Sutra će ovdje biti kaos'; Ovako će izgledati regulacija prometa oko Vjesnika

Savsku cestu ćemo otvoriti, bit će otvorena u oba smjera kroz nekoliko sati. Slavonska avenija bit će otvorena samo prema zapadu, i to ne kroz podvožnjak, nego sjevernim kolnikom, kaže pročelnik Pavuna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025