VIDEO U Budvi parkirali vozila u koritu, rijeka nabujala, krenula bujica! 'Više auta je zapelo...'

Jake kiše pogodile su u srijedu dijelove Crne Gore. Uslijed obilnih oborina vodostaj rijeke Grđevice, koja prolazi Budvom, dosta je porastao, što je jako loša vijest za vozače...

Jer korito Grđevice, kako pišu Vijesti.me, najveći je parking u centru grada!

Na snimkama koje je objavio ovaj crnogorski portal vidi se nabujala rijeka i vozila koja su zapela u bujici, neke od njih rijeka odnosi...

- Grđevica tijekom većeg dijela godine presuši, pa se njezino korito, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci, pretvara u parking za više stotina automobila. U ovom dijelu grada praktički nema parkinga, a izgrađeno je na stotine zgrada i kuća - pišu Vijesti.me.

EndFragment