VIDEO U navijačkim neredima ozlijeđeno 16 policajaca. Kreće velika akcija MUP-a kroz noć!

Grad pod Marjanom u subotu je postao poprište ozbiljnih navijačkih nereda tijekom i nakon utakmice između Hajduka i Dinama na splitskom Poljudu. Već u jutarnjim satima zabilježena je masovna tučnjava pripadnika Torcide i Bad Blue Boysa na splitskom kvartu Pujanke, a situacija se tijekom dana samo pogoršavala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Tučnjava huligana u Splitu | Video: čitatelji 24sata

Do večernjih sati uhićeno je više od 160 navijača, zbog tučnjave, pirotehnike, alkohola i vrijeđanja, priopćili su iz Ministarstva unutarnjih poslova. Huligani su napali policajce, gađali ih bocama i kamenjem. Kako je potvrđeno iz PU splitsko-dalmatinske za 24sata, lakše je ozlijeđeno najmanje 16 policajaca.

- Za sada je Hitna pomoć na terenu pomogla 16 naših kolega. No, to nije konačan broj. Riječ je o lakšim ozljedama. Nitko nije imao potrebu za odlaskom u bolnicu. Ne radi se o konačnim brojkama, one će vjerojatno biti poznate ujutro. Nema posebnih akcija. Policajci će nastaviti nadzirati javne prostore i osiguravati da stanje reda i mira ostane na zadovoljavajućoj razini. Završne radnje su u tijeku. Koliko znamo, sve je proteklo u redu što se tiče preprate gostujućih navijača – priopćili su za 24sata iz PU splitsko-dalmatinske.

Foto: čitatelj 24sata

Uhićenja bi mogla potrajati do kasno u noć, budući da neredi na ulicama još nisu u potpunosti stavljeni pod kontrolu. Kako navodi Slobodna Dalmacija, većina privedenih – njih oko 140 – povezana je s jutrošnjom masovnom tučnjavom na Pujankama. Ostali su uhićeni prije utakmice zbog pokušaja unošenja pirotehnike ili kasnije, tijekom incidenata na stadionu i u gradu.

Ni konačan broj uhićenih još nije poznat, jer slijedi detaljna analiza video materijala. Očekuje se da će se broj izgrednika u policijskoj evidenciji nastaviti povećavati i u nadolazećim danima.

Foto: čitatelj 24sata

Tijekom cijele subote policija je provela niz kriminalističkih obrada, a osumnjičeni za prekršaje procesuirani su po hitnom postupku. Većina će biti odmah privedena na Prekršajni sud, gdje se donosi odluka o kazni.

S obzirom na iznimno velik broj privedenih, moguće je da će, uz redovnog dežurnog suca, biti angažiran i dodatni broj sudaca kako bi se ubrzala obrada slučajeva.