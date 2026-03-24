VIDEO U ruskim napadima poginulo troje ljudi. Rakete padale od Harkiva do Kijeva

VIDEO U ruskim napadima poginulo troje ljudi. Rakete padale od Harkiva do Kijeva

Ukupno su radiotehničke postrojbe Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva detektirale 426 zračnih prijetnji

Ruske snage tijekom noći pokrenule su napade diljem Ukrajine, gađajući stambene zgrade i infrastrukturu. U napadima je poginulo troje ljudi.

Zračna uzbuna proglašena je u Kijevu u 00:19 u utorak, 24. ožujka. Eksplozije su se čule oko 1 sat ujutro, prema dopisnicima Kyiv Posta.

Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da su sustavi protuzračne obrane bili aktivni te je pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Do jutra u glavnom gradu nije bilo prijavljene štete ni žrtava. U Zaporižji je veliki napad započeo oko 2:30 ujutro, prema riječima čelnika regionalne vojne uprave (OVA) Ivana Fedorova. Ruske snage najprije su lansirale šest napadačkih dronova, a potom i pet balističkih projektila, pogodivši stambena područja i infrastrukturu.

Nažalost, jedna je osoba poginula. Devet osoba je ozlijeđeno. Svi primaju potrebnu medicinsku skrb“, rekao je Fedorov.

U napadu je oštećeno 20 stambenih zgrada, šest privatnih kuća, jedna trgovina te nekoliko nestambenih zgrada i poduzeća. „Jedna od zgrada nalazi se pokraj one koja je ranije bila uništena i tek nedavno obnovljena. Ljudi su se tek bili vratili u svoje stanove“, dodao je.

U Poltavi su oštećene stambene zgrade i hotel. Dvije osobe su poginule, a 11 ih je ozlijeđeno. Harkivski regionalni ured tužiteljstva izvijestio je da je oko 05:20 došlo do izravnog pogotka električnog vlaka. Preliminarne informacije upućuju na to da je ruska vojska upotrijebila FPV dron koji je pogodio vagon koji je u tom trenutku stajao na stanici Slatyne. Šezdesetjednogodišnji putnik preminuo je na mjestu događaja. Strojovođa i njegov pomoćnik pretrpjeli su akutne stresne reakcije.

Ukupno su radiotehničke postrojbe Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva detektirale 426 zračnih prijetnji:

7 balističkih projektila Iskander-M/S-400
18 krstarećih projektila Kh-101
5 krstarećih projektila Iskander-K
4 vođena zrakoplovna projektila Kh-59/69/31
392 napadna bespilotna letjelice (UAV), uključujući Shahed, Gerbera, Italmas i druge tipove, od čega oko 250 dronova Shahed

Napad su odbile zračne snage, protuzračne raketne postrojbe, sustavi elektroničkog ratovanja, postrojbe bespilotnih sustava i mobilne vatrene skupine Obrambenih snaga Ukrajine.

Do 09:00 sati protuzračna obrana oborila je ili neutralizirala 390 ciljeva, uključujući 25 projektila i 365 dronova:

18 krstarećih projektila Kh-101
5 krstarećih projektila Iskander-K
2 vođena zrakoplovna projektila Kh-59/69
365 bespilotnih letjelica različitih tipova

Zabilježeni su pogoci 6 projektila i 27 napadnih dronova na 22 lokacije. Ostaci oborenih dronova pali su na još 10 dodatnih lokacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

