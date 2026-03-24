Ukupno su radiotehničke postrojbe Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva detektirale 426 zračnih prijetnji
VIDEO U ruskim napadima poginulo troje ljudi. Rakete padale od Harkiva do Kijeva
Ruske snage tijekom noći pokrenule su napade diljem Ukrajine, gađajući stambene zgrade i infrastrukturu. U napadima je poginulo troje ljudi.
Zračna uzbuna proglašena je u Kijevu u 00:19 u utorak, 24. ožujka. Eksplozije su se čule oko 1 sat ujutro, prema dopisnicima Kyiv Posta.
Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da su sustavi protuzračne obrane bili aktivni te je pozvao stanovnike da ostanu u skloništima. Do jutra u glavnom gradu nije bilo prijavljene štete ni žrtava. U Zaporižji je veliki napad započeo oko 2:30 ujutro, prema riječima čelnika regionalne vojne uprave (OVA) Ivana Fedorova. Ruske snage najprije su lansirale šest napadačkih dronova, a potom i pet balističkih projektila, pogodivši stambena područja i infrastrukturu.
Nažalost, jedna je osoba poginula. Devet osoba je ozlijeđeno. Svi primaju potrebnu medicinsku skrb“, rekao je Fedorov.
U napadu je oštećeno 20 stambenih zgrada, šest privatnih kuća, jedna trgovina te nekoliko nestambenih zgrada i poduzeća. „Jedna od zgrada nalazi se pokraj one koja je ranije bila uništena i tek nedavno obnovljena. Ljudi su se tek bili vratili u svoje stanove“, dodao je.
U Poltavi su oštećene stambene zgrade i hotel. Dvije osobe su poginule, a 11 ih je ozlijeđeno. Harkivski regionalni ured tužiteljstva izvijestio je da je oko 05:20 došlo do izravnog pogotka električnog vlaka. Preliminarne informacije upućuju na to da je ruska vojska upotrijebila FPV dron koji je pogodio vagon koji je u tom trenutku stajao na stanici Slatyne. Šezdesetjednogodišnji putnik preminuo je na mjestu događaja. Strojovođa i njegov pomoćnik pretrpjeli su akutne stresne reakcije.
Ukupno su radiotehničke postrojbe Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva detektirale 426 zračnih prijetnji:
7 balističkih projektila Iskander-M/S-400
18 krstarećih projektila Kh-101
5 krstarećih projektila Iskander-K
4 vođena zrakoplovna projektila Kh-59/69/31
392 napadna bespilotna letjelice (UAV), uključujući Shahed, Gerbera, Italmas i druge tipove, od čega oko 250 dronova Shahed
Napad su odbile zračne snage, protuzračne raketne postrojbe, sustavi elektroničkog ratovanja, postrojbe bespilotnih sustava i mobilne vatrene skupine Obrambenih snaga Ukrajine.
Do 09:00 sati protuzračna obrana oborila je ili neutralizirala 390 ciljeva, uključujući 25 projektila i 365 dronova:
18 krstarećih projektila Kh-101
5 krstarećih projektila Iskander-K
2 vođena zrakoplovna projektila Kh-59/69
365 bespilotnih letjelica različitih tipova
Zabilježeni su pogoci 6 projektila i 27 napadnih dronova na 22 lokacije. Ostaci oborenih dronova pali su na još 10 dodatnih lokacija.
