VIDEO Ukrajinski SF vojnici: Testiraju egzoskelet na ratištu. Trče 20 na sat, a stane u kofer

Ukrajinske oružane snage uvele su revolucionarnu tehnologiju na jednu od najintenzivnijih točaka bojišta. Pripadnici 7. korpusa za brzo djelovanje Zračno-jurišnih snaga (DŠV) postali su prva postrojba u povijesti ukrajinske vojske koja u stvarnim borbenim uvjetima koristi egzoskelete. Testni modeli već su u upotrebi na logističkim i borbenim položajima u smjeru Pokrovska, gdje 147. samostalna topnička brigada provodi ispitivanja usred neprekidnih ruskih napada. Ovaj potez dio je šire ukrajinske strategije da se tehnologijom nadvladaju granice ljudske fizičke izdržljivosti na fronti gdje posade topništva svakodnevno podnose ekstremne napore. Ako se u testnom razdoblju potvrde očekivani rezultati - manji umor, brže punjenje oružja i dulja borbena spremnost - egzoskeleti bi se iz pilot-projekta mogli proširiti na veći dio ukrajinskih oružanih snaga.

Tehnologijom protiv tereta teškog kao automobil

Pukovnik Vitalij Serdjuk, načelnik Uprave za raketne snage i topništvo te zamjenik zapovjednika 7. korpusa, detaljno je objasnio fizičke izazove s kojima se njegovi vojnici suočavaju i koje ova tehnologija treba ublažiti.

​- Svakoga dana topnici podnose golem fizički napor. Prenose 15 do 30 granata, od kojih svaka teži oko 50 kilograma. Na temelju rezultata testiranja, manje se umaraju, rade brže i duže održavaju borbenu spremnost - izjavio je pukovnik Serdjuk.

Podaci iz same brigade otkrivaju da dnevni teret za posadu 147. brigade može doseći i do 1200 kilograma, što je ekvivalent nošenju trideset granata od po 45 kilograma. Taj je napor posebno izražen kod posada samohodnih haubica Caesar, čiji proces punjenja zahtijeva iznimnu snagu i izdržljivost. Očekuje se da će egzoskeleti biti još korisniji za sustave bez automatskog punjača, poput vučne haubice Bohdana-BG kalibra 155 mm, gdje se teške granate moraju podizati na znatnu visinu.

Kako funkcionira 'Hypershell'?

Riječ je o modelu egzoskeleta Hypershell, dizajniranom za noge, koji teži samo dva kilograma zahvaljujući konstrukciji od lagane aluminijske legure. Sastoji se od krutih lukova sa zglobovima u visini bedara i koljena. Prema specifikacijama, uređaj smanjuje fizičko opterećenje mišića nogu i kralježnice za čak 30 posto.

Vojnicima omogućuje potpomognuto kretanje brzinom do 20 km/h na udaljenosti do 17,5 kilometara s jednim punjenjem baterije. Sustav koristi analizu pokreta pomoću umjetne inteligencije kako bi se u stvarnom vremenu prilagodio opterećenju i kretanju korisnika, a nudi deset inteligentnih načina rada. Upravljanje je moguće putem mobilne aplikacije za detaljne postavke ili jednostavnim tipkama na samom uređaju. Za transport se može sklopiti u kompaktno kućište veličine aktovke.

Dio šire doktrine "tehno-zračnog desanta"

Uvođenje egzoskeleta nije izolirani slučaj, već dio sustavnog pristupa koji 7. korpus naziva konceptom "tehno-zračnog desanta". Cilj ove doktrine je zamijeniti prekomjerno ljudsko naprezanje inženjerskim i tehnološkim rješenjima.

"Olakšavamo ljudsku preopterećenost tehnološkim rješenjima", stoji u priopćenju korpusa. Istu filozofiju primjenjuju i u drugim segmentima, poput obuke vojnika za obranu od ruskih FPV dronova, za što koriste virtualnu stvarnost (VR naočale) i posebno prilagođene modele oružja. Uspjeh testiranja na bojištu kod Pokrovska mogao bi označiti početak nove ere u kojoj tehnologija izravno povećava izdržljivost i učinkovitost vojnika na prvoj crti.