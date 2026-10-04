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NESTALI KRAJ NANTUCKETA

VIDEO U SAD-u pronašli ostatke aviona, nestao je sa šest ljudi

Piše HINA,
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VIDEO U SAD-u pronašli ostatke aviona, nestao je sa šest ljudi
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Zračna luka Nantucket Memorial, jedna od zračnih luka koje su najbliže posljednjoj poznatoj lokaciji zrakoplova, izvijestila je da je posada navodno prijavila izvanrednu situaciju prije gubitka veze.

Obalna straža SAD-a pronašla je ostatke medicinskog zrakoplova sa šest osoba koji je nestao u subotu. Zrakoplov tipa Gulfstream G100 izgubio je vezu s nadležnim službama tijekom leta s Bermuda za Boston, priopćila je obalna straža. Timovi za potragu nedaleko od obale otoka Nantucketa locirali su "područje s ostacima za koje je potvrđeno da pripadaju nestalom zrakoplovu”, navodi se u priopćenju.

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Pad aviona u SAD-u VIDEO
Pad aviona u SAD-u | Video: Reuters

Potraga će se nastaviti tijekom noći, dodali su. Kanadski ministar prometa Steven MacKinnon izjavio je da su četiri od šest osoba u zrakoplovu kanadski državljani. 

"Pomno pratimo situaciju i surađujemo s nadležnim tijelima dok se nastavlja akcija potrage i spašavanja. Želim zahvaliti svim pripadnicima žurnih službi koji sudjeluju u ovoj akciji na njihovu kontinuiranom angažmanu”, napisao je na X-u.

Obalna straža navela je da su u zrakoplovu bila i dva državljana Bermuda.

Zračna luka Nantucket Memorial, jedna od zračnih luka koje su najbliže posljednjoj poznatoj lokaciji zrakoplova, izvijestila je da je posada navodno prijavila izvanrednu situaciju prije gubitka veze.

Veći dio leta letio je na visini od oko 7300 metara, a onda se neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta spustio na oko 4000 metara, pokazuju podaci.

Vremenski uvjeti na Nantucketu u subotu poslijepodne bili su vedri, prema podacima AccuWeathera.

"Međutim, pojedinosti o okolnostima incidenta još nisu potvrđene,” priopćili su iz zračne luke.

Nestali zrakoplov registriran je kao dio flote Latitude Air Ambulance, kanadske tvrtke specijalizirane za medicinsku evakuaciju i repatrijaciju.

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