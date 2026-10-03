Sljedeći tjedan vrijeme će biti 'uzbudljivo': Stižu obilne kiše i veliki pad temperatura

Hrvatsku u drugoj polovici sljedećeg tjedna čeka izražena promjena vremena, koja će donijeti obilne oborine, osjetan pad temperatura i kraj babljeg ljeta.

U drugom su dijelu tjedna sve izglednije nestabilnije prilike, već od četvrtka mjestimice kiša i pljuskovi, a krajem tjedna diljem zemlje, uz lokalno obilniju oborinu i značajan pad temperatura, piše N1.

Prognoza DHMZ-a za sedam dana za Zagreb najavljuje kišno razdoblje počevši od četvrtka, kada se najavljuje oko 11,5 mm kiše, a oborine bi se trebale protegnuti i na vikend.

Foto: DHMZ

Promjena vremena očekuje i srednju Europu. Već danima je toplo kao da je kraj ljeta, ističe Gerhard Hohenwarter za Kronen Zeitung, a razlog tome je snažan visokotlačni sustav koji se sada polako povlači prema Skandinaviji i Finskoj. U međuvremenu, niskotlačni sustav u blizini Islanda prenosi topli zrak prema nama. Na stražnjoj strani niskotlačnog sustava, hladniji zrak struji prema jugu. Istovremeno, drugi niskotlačni sustav iznad istočne Europe donosi vlažan i hladan zrak prema istočnom Mediteranu. Ovi uvjeti trenutačno uzrokuju obilne kiše u toploj mediteranskoj regiji južne Francuske i blizu Krete.

Istaknuo je da će vremenska situacija ostati stabilna do srijede, a nakon toga slijedi promjena za koju se još uvijek ne može precizno utvrditi koliko će biti drastična.