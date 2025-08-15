VIDEO U Vodicama planuo jet ski, kupači sami ugasili vatru: 'Bojali se da ne eksplodira'

Na plaži u Vodicama iznenada se zapalio jedan jet ski. Kako nam javlja naš čitatelj, požar je buknuo sam od sebe.

- Dvojica mladića dovezli su ga ranije i zavezali za bovu i odjednom je planuo, sam od sebe. Ljudi koji su bili na plaži sami su ga okrenuli naopako i ugasili - govori nam čitatelj.

Pokretanje videa... 00:18 Zapalio se jet ski u Vodicama | Video: Čitatelj 24sata

- Bili su u strahu da ne eksplodira ili da se slučajno ne zapali i drugi jet ski, koji je bio zavezan odmah pokraj ovoga. Cijela je plaža na kraju pljeskala u čast ljudima koji su ugasili požar - dodao je čitatelj.

Vijest su nam potvrdili i iz Javne vatrogasne postrojbe u Vodicama. Velike materijalne štete nema, a policija je trenutno na terenu, traje očevid.