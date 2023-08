VIDEO Ubojici Sulejmanoviću prodao ćorke: Uletio je krvav u dućan, bojao sam se za unuku

Hasan Jašarević (77) iz Gradačca u petak je Nerminu Sulejmanoviću, koji je ubio ubio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, turske državljane oca i sina Đengiza i Denisa Ondera, a ranio Đengizovu suprugu, Harisu Onder, policajca Huseina Kotorića i Nedima Pamukovića, umjesto pravih metaka prodao ćorke i tako možda spriječio veću tragediju.

- Moj sin drži tu prodavaonicu u Gradačcu, po ga potrebi mijenjam. On ode raditi druge poslove, a ja uskočim ovdje. Oko pola 11 sam čuo policijsku sirenu i od hitne pomoći. Mislio sam da je prometna nesreća. Nisam znao što se događa. U međuvremenu, čuo sam naglo kočenje i škripu guma i čovjek mi je uletio u prodavnicu. Mislio sam mušterija kao i sve druge. Sjedio sam na stolici i on je uletio u bermudama, sav krvav. Stadoh iznenađen, kao i svi drugi. Pištolj mi je u glavu uperio i rekao "daj mi svu municiju devet milimetara". Ja sam sjedio i ispred mene na polici stajala je municija 9mm, ali startna, nije bila prava. Kad sam vidio koliko je sati, ja njemu dam jedno pet-šest kutija i odmah krenu nazad. Kako je hodao, njemu je ispala jedna kutija municije i on nju šutne, a ja za njim idem. Za vrijeme svega što se dešavalo, kraj vrata stajala je moja starija unuka. Ja sam se bojao za nju. Kad je ušao, ona je već od prijatelja dobila slike što je napravio i prepala se - ispričao je za portal Avaz, Hasan Jašarević.

Bojao se da će Sulejmanović shvatiti da mu je podvalio ćorke pa brzo zaključao i zvao policiju.

- On je izašao, sjeo u automobil i otišao. Nije mi bilo svejedno, mislio sam vidjet će on da sam mu pogrešno dao. Vratit će se da se osveti. Vidim ja da je on u škripcu sa municijom. Zaključao sam trgovinu, ušli smo u stan, zaključali smo se i čekali. Nazvao sam sina i rekao mu što se dogodilo i da obavijesti policiju - rekao je Hasan.

Podsjetimo, Sulejmanović je, utvrdili su istražitelji, prvo ubio nevjenčanu suprugu te sve snimao i emitirao uživo na društvenim mrežama. Bježeći s mjesta zločina, naišao je na dva muškarca, oca i sina, koje je također ubio, kako je to sam potvrdio nešto kasnije u jednoj od brojnih objava na društvenoj mreži koje je neprekidno postavljao dok je bježao. Na kraju je presudio sebi.