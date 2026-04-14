PRUGA OTVORENA

VIDEO Ugašen požar skladišta u Osijeku: Nema ozlijeđenih

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vatra izbila u Donjem gradu, nema ozlijeđenih, objekt potpuno izgorio

Ugašen je požar koji je u utorak oko 17 sati buknuo u skladištu Hrvatskih željeznica u osječkom Donjem gradu u blizini željezničke stanice, a ozlijeđenih osoba nema, potvrdio je Hini glavni zapovjednik vatrogasne zajednice osječko-baranjske županije Zoran Pakšec. Također je istaknuo da je pruga otvorena za promet dok je objekt u potpunosti izgorio. "Radi se pregled požarišta dronom s termovizijom, a u pomoć nam je došao i bager osječke komunalne tvrtke Unikom radi uklanjanja izgorjelih greda s poda kako bi došli do eventualnih žarišta drvene građe", rekao je Pakšec.

Gore barake uz prugu u Osijeku! Blizu su cisterne INA-e: 'Miču vagone' 00:46
Napomenuo je da su trenutačno na požarištu još vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Retfala, Tenja i Sarvaš koji cijelo područje drže pod nadzorom dok se Javna vatrogasna postrojba grada Osijeka po završetku posla vratila u stanicu.

"Na požarištu će zbog sigurnosti cijelu noć ostati vatrogasci DVD-a Donji grad", najavio je Pakšec.

Glasnogovornica Policijske uprave osječko-baranjske Edita Roterbauer rekla je da će očevid biti proveden kada se za to budu stekli uvjeti, a to će najvjerojatnije biti tijekom sutrašnjeg prijepodneva.

Potvrdila je kako su u 17,13 sati zaprimili dojavu o požaru u drvenom skladištu u blizini željezničke postaje Donji grad. "Objekt se nalazio u blizini pruge na kojem su bili vagoni i koje je tijekom intervencije HŽ izmjestio", pojasnila je Roterbauer.

Po primitku dojave na požarište su izašli pripadnici JVP Osijek, sa sedam vozila i više od 30 vatrogasaca uz pomoć DVD-a Donji i Gornji grad i DVD Tenja dok su u pripravnosti bili i vatrogasci DVD-a Retfala.

Iz HŽ Infrastrukture su ranije danas izvijestili da je vatra zahvatila njihova stara napuštena skladišta u kojima nije bilo ništa vrijedno. U blizini su se nalazile prazne cisterne koje su odmah uklonjene tako da nije bilo nikakve ugroze za stanovništvo.

