Hrvatska dobila jako pojačanje za borbu protiv vatrene stihije

Zrakoplovno-tehnički centar d.d. je 20. travnja 2026. godine predao Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu protupožarni zrakoplov Canadair CL-415, čime je uspješno nastavljena priprema flote za protupožarnu sezonu 2026. Riječ je o petom zrakoplovu Canadair na kojem su dovršeni svi planirani radovi u okviru programa održavanja, priopćili su iz Centra.

U skladu s najvišim stručnim i sigurnosnim standardima na zrakoplovu je obavljen godišnji pregled kao i ostali potrebni radovi, a sve ciljem osiguravanja pouzdanosti i sigurnosti za protupožarne aktivnosti koje se očekuju tijekom ljetnih mjeseci. Važno je istaknuti kako je ZTC ove godine po prvi put već u travnju dovršio radove na ukupno 11 (od 12) protupožarnih zrakoplova - pet Canadaira i svih šest Air Tractora. Taj rezultat predstavlja značajan iskorak u pravodobnoj pripremi flote, čime je ZTC osigurao visoku razinu spremnosti zrakoplova.

Kontinuirano unaprjeđenje procesa rada, ulaganje u usavršavanje i u materijalna prava zaposlenika ključni su čimbenici koji su omogućili postizanje ovakvog rezultata.

- Rezultati koje ostvarujemo pokazatelj su visoke razine organiziranosti, stručnosti naših zaposlenika i kontinuiranog unaprjeđenja rada. Isporukom petog Canadaira i prethodno svih šest Air Tractora ZTC je još jednom potvrdio kako ima ključnu ulogu u sustavu zaštite od požara i domovinske sigurnosti, izjavio je predsjednik Uprave Ivica Vidović. Dodao je kako je pravodobna isporuka zrakoplova od iznimne važnosti za zaštitu ljudi, imovine i prirodnih resursa Republike Hrvatske.

Zrakoplovno-tehnički centar će nastaviti ulagati napore u održavanje i razvoj kapaciteta, s ciljem pružanja pouzdane i pravodobne potpore Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu te cjelokupnom sustavu zaštite od požara Republike Hrvatske.