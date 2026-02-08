Obavijesti

OBJAVILA RUSIJA

VIDEO Uhićen atentator ruskog generala Vladimira Aleksejeva

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Uhićen atentator ruskog generala Vladimira Aleksejeva
Foto: fsb.ru

Prema informacijama ruskih sigurnosnih službi, Korba je rodom iz Ukrajine, točnije iz Ternopoljske oblasti. U Rusiju je doputovao kako bi izveo napad po zadatku Ukrajine, tvrde Rusi

Atentator na generala Vladimira Aleksejeva, Ljubomir Korba, uhićen je u Dubaiju uz pomoć vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata, javlja ruska državna agencija RIA. Korba, državljanin Rusije, bio je neposredni izvršitelj napada na generala koji je izveden prije dva dana u Moskvi.

Prema informacijama ruskih sigurnosnih službi, Korba je rodom iz Ukrajine, točnije iz Ternopoljske oblasti. U Rusiju je doputovao kako bi izveo napad po zadatku Ukrajine, tvrde Rusi.

U petak, 29. prosinca, u stambenoj zgradi u Moskvi, Korba se sumnjiči da je pucao u general-potpukovnika Aleksejeva najmanje tri puta iz pištolja s prigušivačem, a zatim pobjegao s mjesta.

Foto: fsb.ru

Aleksejeva su odmah prevezli u bolnicu, dok je napadač nekoliko sati kasnije napustio zemlju. Ruski FSB jutros je objavio snimke nadzornih kamera koje navodo prikazuju cijeli put napadača od stambene zgrade do zračne luke. Nakon izručenja iz UAE-a, Korba je prebačen u zatvor u Moskvi.

Uz Korbu, kako tvrde ruske službe, u cijeloj operaciji sudjelovali su i njegovi pomagači, Rus Viktor Vasin i Ukrajinka Zinaida Serebrička. Vasina su uhitili u Moskvi, dok je Serebrička pobjegla u Ukrajinu. Ruske vlasti sada tragaju za organizatorima napada, koji se terete za pokušaj ubojstva, napad na vojnu osobu i nezakonito posjedovanje oružja.

Prema riječima Dmitrija Peskova, glasnogovornika ruskog predsjednika, Vladimir Putin dobiva redovite izvještaje o cijeloj situaciji.

