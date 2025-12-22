Obavijesti

VIDEO Nevjerojatno! Ukrajinci BMW serije 7 pretvorili u lanser raketa kojim rokaju po Rusima

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Društvene mreže

Iako nema oklop kao klasični VBR-ovi, bembara ono što mu nedostaje u oklopu nadoknađuje pokretljivošću u odnosu na kamion težak 14 tona na kojem se taj sustav inače nalazi

Sedma bojna 114. samostalne brigade Oružanih snaga Ukrajine izgradila je vlastiti, naoružani BMW E38 za borbu protiv ruskih invazijskih snaga. Videozapisi ove ukrajinsko-bavarske ratne naprave posljednjih se dana šire društvenim mrežama; primjerice, BFBS Forces News objavio je video na svom Instagram profilu koji prikazuje ovaj BMW u akciji.

Vozilo je opremljeno dijelom višecijevnog raketnog sustava BM-21 Grad, dizajniranog u Sovjetskom Savezu, koji može ispaljivati tri rakete kalibra 122 mm.

Iako nema oklop kao klasični VBR-ovi, bembara ono što mu nedostaje u oklopu nadoknađuje pokretljivošću u odnosu na kamion težak 14 tona na kojem se taj sustav inače nalazi. Kamuflirani BMW može brzo dojuriti na položaj, ispaliti oružje i nestati u svega nekoliko trenutaka.

Ipak, činjenica da je sustav postavljen na BMW limuzinu može upućivati na to da su klasične platforme za lansiranje trenutno teško dostupne u Ukrajini. Vojska je morala biti kreativna.

