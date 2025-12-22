VIDEO Nevjerojatno! Ukrajinci BMW serije 7 pretvorili u lanser raketa kojim rokaju po Rusima

Sedma bojna 114. samostalne brigade Oružanih snaga Ukrajine izgradila je vlastiti, naoružani BMW E38 za borbu protiv ruskih invazijskih snaga. Videozapisi ove ukrajinsko-bavarske ratne naprave posljednjih se dana šire društvenim mrežama; primjerice, BFBS Forces News objavio je video na svom Instagram profilu koji prikazuje ovaj BMW u akciji.

Vozilo je opremljeno dijelom višecijevnog raketnog sustava BM-21 Grad, dizajniranog u Sovjetskom Savezu, koji može ispaljivati tri rakete kalibra 122 mm.

Iako nema oklop kao klasični VBR-ovi, bembara ono što mu nedostaje u oklopu nadoknađuje pokretljivošću u odnosu na kamion težak 14 tona na kojem se taj sustav inače nalazi. Kamuflirani BMW može brzo dojuriti na položaj, ispaliti oružje i nestati u svega nekoliko trenutaka.

Ipak, činjenica da je sustav postavljen na BMW limuzinu može upućivati na to da su klasične platforme za lansiranje trenutno teško dostupne u Ukrajini. Vojska je morala biti kreativna.