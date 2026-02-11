Obavijesti

NOVI PAKET POMOĆI

EU priprema zajam od 60 milijardi eura za Ukrajinu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Thomas Peter

Ministri obrane Europske unije u srijedu navečer će razgovarati o daljnjoj vojnoj pomoći Ukrajini, nedugo prije četvrte obljetnice početka ruske invazije

Admiral

EU trenutačno radi na uvjetima zajma Ukrajini za 2026. i 20027., vrijednog 60 milijardi eura, koji bi trebao biti finaliziran do godišnjice ruske invazije 24. veljače. 

Unija je uz to već osigurala 70 milijardi eura vrijednu pomoć u sredstvima i opremi za ukrajinsku vojsku, piše dpa.

Europskim ministrima u Bruxellesu će se pridružiti i ukrajinski ministar Mihailo Fedorov, po prvi put otkako je stupio na dužnost u siječnju. 

MASOVNI NAPADI Rusi bombardirali Odesu, čeka se Trumpov mirovni plan: 'Ostalo je svega još par stavki'
Rusi bombardirali Odesu, čeka se Trumpov mirovni plan: 'Ostalo je svega još par stavki'

Ministri će razgovarati o jačanju suradnje između saveza i Ukrajine u proizvodnji naoružanja, što uključuje bespilotne letjelice, radare, opremu za elektroničko ratovanje i svemirsku tehnologiju. 

Raspravljat će se i o modernizaciji centara za obuku, kao i o načinima na koji će EU nadzirati poštivanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine kad do njega dođe, dodaje dpa. 

