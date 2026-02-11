Obavijesti

LANSIRALI 129 DRONOVA

VIDEO Otac i troje djece poginuli su u ruskom napadu na Harkiv

Piše HINA,
VIDEO Otac i troje djece poginuli su u ruskom napadu na Harkiv
Foto: Državna služba za hitne slučajeve

Prema podacima Ureda regionalnog tužiteljstva u Harkivu, dron je kasno u utorak pogodio stambenu zgradu u kojoj je živjela peteročlana obitelj u gradu Bohodukivu.

 U ruskom napadu dronovima poginule su četiri osobe, od čega troje djece i njihov otac, zapadno od Harkiva, drugog najvećeg grada u Ukrajini, izjavili su u srijedu ukrajinski dužnosnici.

Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu sa 129 dronova, objavile su ukrajinske zračne snage, dodajući da ih je 112 oboreno ili neutralizirano.

Spasioci pretražuju ruševine nakon ruskog napada u kojem su poginule četiri osobe u blizini ukrajinskog Harkiva 00:59
Spasioci pretražuju ruševine nakon ruskog napada u kojem su poginule četiri osobe u blizini ukrajinskog Harkiva | Video: 24sata/reuters

Prema podacima Ureda regionalnog tužiteljstva u Harkivu, dron je kasno u utorak pogodio stambenu zgradu u kojoj je živjela peteročlana obitelj u gradu Bohodukivu.

"Kao rezultat napada, zgrada je potpuno uništena i zahvaćena plamenom, a obitelj je ostala zarobljena pod ruševinama", navodi se na Telegramu.

Majka djece koja je trudna, spašena je, rekli su tužitelji.
Obitelj je evakuirana iz obližnjeg sela prije nekoliko dana, izjavila je ukrajinska policija.

Regionalni guverner Oleh Siniehubov, ranije je na Telegramu objavio da su dva dječaka u dobi od 1 godine i djevojčica od 2 godine poginuli zajedno s 34-godišnjim muškarcem.

Harkiv, koji se nalazi oko 30 km od sjeveroistočne granice zemlje, i okolna regija redovito su meta ruskih zračnih napada.

Reuters navodi da nije mogao neovisno potvrditi ovaj incident.

Iz Rusije još nisu komentirali napad. I Moskva i Kijev tvrde da ne ciljaju civile u ovom ratu koji je započeo ruskom invazijom u veljači 2022.

