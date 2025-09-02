VIDEO Umag pod vodom: 'Pola metra vode mi je u kući! Dnevni, kuhinja... Sve sad mogu bacit!'

Obilna kiša padala je od 6 do 7 sati ujutro u utorak u Umagu. Ulice su bile poplavljene, a automobili su se jedva probijali. Šteta je nastala i u nekim domovima, a čitatelj nam je javio da se u njegovo dvorište s ulice slila voda, koje je u domu bilo preko pola metra.

- Sve mi je poplivalo jutros kad je padala kiša, šteta je ogromna. Sad su došli vatrogasci pa ispumpavaju. U stanu je preko pola metra vode. Spavaće sobe, dnevni, kuhinja - sve mogu baciti u smeće. Bilo je prvo oko 15 centimetara, tada smo sami izbacivali vodu kantama, priča nam čitatelj.

Veliku količinu vode odvodi na ulicama nisu mogli gutati pa je u gradu nastao kolaps. Kiša se smirila, a ulice više nisu potopljene kao ranije jutros.

- Sve nam se s ceste slijeva u dvorište. Odvodi ne uspijevaju progutati toliko vode odjednom, a to nam se događa drugi put u sedam dana. Tada nam je voda ušla s druge strane, pored ceste smo napravili barikadu. Do tri ujutro smo kantama izbacivali vodu. Baš smo na uglu i tu je pad ceste pa nam se sve slijeva u dvorište. Ne znam hoćemo li dobiti odštetu ikakvu, grad nije prijavio elementarnu nepogodu. Šteta je jednostavno prevelika. Ulice po gradu su plivale, više nisu. Tolika količina kiše je pala, da odvodi nisu stigli gutati sve, dodaje čitatelj.

Iako se ovakve poplave ne događaju često, u domu im naprave veliku materijalnu štetu.

- Ovakvu veliku štetu pamtim samo 2010. godine, bili smo bez struje i vode, cijeli suteren nam je bio pod vodom, prisjeća se.

Kako upozoravaju meteorolozi, opasno vrijeme tijekom dana moguće je Istri i na riječkom području. Za njih je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasti alarm, a moguće je olujno nevrijeme