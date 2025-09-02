Obavijesti

OPASNO NEVRIJEME

Potop u Umagu, auti zapeli u bujici. Pogledajte snimku!

Piše Iva Tomas,
Potop u Umagu, auti zapeli u bujici. Pogledajte snimku!
Foto: Čitatelj 24sata

Obilna kiša u utorak pada u Umagu još od 6:15 sati, a prestala je oko sat vremena kasnije

Obilna kiša potopila je u utorak rano ujutro ulice Umaga. Automobili su zapeli u bujici. Kako upozoravaju meteorolozi, opasno vrijeme tijekom dana je moguće u Istri i na riječkom području. Za njih je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasti alarm, a moguće je olujno nevrijeme.

Nevrijeme u Umagu 02:47
Nevrijeme u Umagu | Video: 24sata Video

Obilna kiša u utorak pada u Umagu još od samog jutra, od oko 6 sati, a prestala je oko sat vremena kasnije. Brojne ulice su pod vodom.

- Nisam nikud izlazila, ulice plivaju. Kiša je padala malo više od sat vremena - priča nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako prognoziraju meteorolozi, na sjevernom Jadranu očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, uz mjestimičnu kišu i izražene pljuskove praćene grmljavinom, ponegdje i obilnom oborinom.

U ostatku Hrvatske bit će pretežno ili djelomice sunčano, nakon čega slijedi povećanje naoblake sa zapada uz lokalne pljuskove i grmljavinu. 

Foto: DHMZ

DHMZ je zbog mogućeg olujnog nevremena za riiječku regiju i cijelu Istru stavio narančasti alarm koji označava opasno vrijeme. Za gospićku regiju upaljen je žuti alarm.

MORAJU PROKUHAVATI VODU FOTO Obilne kiše poplavile su vinograde kod Vrgorca: 'Navikli smo i na gore, grožđe je dobro'
FOTO Obilne kiše poplavile su vinograde kod Vrgorca: 'Navikli smo i na gore, grožđe je dobro'

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, uz nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, navečer na sjevernom dijelu u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 25 i 30 °C.

