Nepoznati je muškarac žrtvu prvo slijedio, a potom srušio na tlo te seksualno napastovao. To se dogodilo u sred bijela dana u New Yorku, točnije u Brooklynu u Aveniji Morgan, donosi New York Times.

Prema podacima policije, žena(35) je u jednom trenutku primijetila da je nepoznati muškarac slijedi.

Odlučila je stoga iz Avenije Morgan skrenuti u Ulicu Stagg. No, muškarac je nastavio pratiti.

Nakon nekog vremena je ubrzao korak, približio se ženi s leđa te skočio na nju i srušio je na tlo. Pritisnuo je, zavukao ruku u njezine hlačice te je zgrabio za stražnjicu. Nakon toga je ustao i udaljio se.

Žrtva je rekla policiji da u napadu nije zadobila nikakve ozljede i odbila je liječničku pomoć.

Policija je poslije izašla s informacijama o napadaču. Visok je 165 centimetara te težak 74 kilograma. Koža mu je miješane boje, srednje je građe i crne kose.

Na snimkama sigurnosnih kamera može se vidjeti da je na sebi u trenutku napada imao crnu majicu, maskirne hlače i crne tenisice.