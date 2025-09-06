VIDEO Užas na A3: Motociklist se bori za život, vozač kombija naletio na mladića kod Novske

Vozač (30) motocikla zadobio je teške ozljede opasne po život u prometnoj nesreći do koje je došlo u petak oko 16.45 sati na autocesti A3, kod Novske. Kako je izvijestila sisačka policija, do nesreće je došlo zbog nepridržavanja razmaka.

Vozač (21) kombija požeških registracija udario je na autocesti u motocikl osječkih tablica kojim je upravljao 30-godišnjak. U prometnoj nesreći motociklist je zadobio teške tjelesne ozljede opasne za život, a liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Nova Gradiška.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz nehaja protiv vozača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

A do teške nesreće došlo je i jutros oko 5 sati, na području Općine Martinska Ves u mjestu Strelečko. Mladić (19) je pod utjecajem alkohola od 0,68 promila upravljao automobilom sisačkih registracija.

On je po izlasku iz zavoja, uslijed neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom, sletio u travnati odvodni kanal te udario u kolni ulaz. U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen, dok je 18-godišnji putnik zadobio teške tjelesne ozljede opasne za život.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u sisačkoj Općoj bolnici. Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv vozača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

