TEŠKA NESREĆA

VIDEO Užas na A3: Motociklist se bori za život, vozač kombija naletio na mladića kod Novske

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Čitatelj 24sata

Mladić (30) bori se za život nakon naleta kombija na motocikl kraj Novske, a ozljede opasne po život zadobio je i mladić (18) koji je bio putnik u automobilu kojim je pod utjecajem alkohola upravljao 19-godišnjak

Vozač (30) motocikla zadobio je teške ozljede opasne po život u prometnoj nesreći do koje je došlo u petak oko 16.45 sati na autocesti A3, kod Novske. Kako je izvijestila sisačka policija, do nesreće je došlo zbog nepridržavanja razmaka. 

Vozač (21) kombija požeških registracija udario je na autocesti u motocikl osječkih tablica kojim je upravljao 30-godišnjak. U prometnoj nesreći motociklist je zadobio teške tjelesne ozljede opasne za život, a liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Nova Gradiška.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz nehaja protiv vozača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

A do teške nesreće došlo je i jutros oko 5 sati, na području Općine Martinska Ves u mjestu Strelečko. Mladić (19)  je pod utjecajem alkohola od 0,68 promila upravljao automobilom sisačkih registracija.

On je po izlasku iz zavoja, uslijed neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom, sletio u travnati odvodni kanal te udario u kolni ulaz. U prometnoj nesreći vozač je lakše ozlijeđen, dok je 18-godišnji putnik zadobio teške tjelesne ozljede opasne za život.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u sisačkoj Općoj bolnici. Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv vozača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
 

