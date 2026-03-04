VIDEO Vatrogasci cijelu noć gasili požar broda u luci Bajnice

I dalje je aktivan požar broda koji je u utorak navečer izbio u luci Bajnice u Jesenicama. Vatrogasci su dojavu zaprimili u utorak u 21.51 sati, te je na intervenciju izašlo 33 vatrogasca s više vozila.

Pokretanje videa... 00:44 Požar na brodu u luci Bajnice | Video: čitatelj/24sata

Na terenu su DVD Dalmacija Dugi Rat s četiri vozila i 25 vatrogasaca, DVD Omiš s dva vozila i pet vatrogasaca, dok je JVP Podstrana na teren izašla s jednim vozilom i tri vatrogasca, piše Dalmatinski portal.