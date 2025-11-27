VIDEO Veleposlanica SAD-a oduševila. Pogledajte kako je ona slavila Dan zahvalnosti

Obavijesti

Snimka koju je objavilo Veleposlanstvo SAD-a, ali i nova veleposlanica oduševila je na društvenim mrežama. Ništa nije moglo proći i bez američkog nogometa koji je zaigrala i Nicole McGraw

Amerikanci danas slave Dan zahvalnosti, svoj "Thanksgiving". Purica je obavezna, u većini kućanstava tu je i umak od brusnica, pita od bundeve, slatki krumpir... Tako to ide. A Dan zahvalnosti se slavi i u američkoj ambasadi u Zagrebu. 

Pokretanje videa...

Evo kako u ambasadi SAD-a u Zagrebu obilježavaju Thanksgiving 00:52
Evo kako u ambasadi SAD-a u Zagrebu obilježavaju Thanksgiving | Video: U.S. Embassy Zagreb/Facebook

- Danas, dok se okupljamo kako bismo proslavili Dan zahvalnosti, ispunjena sam dubokom zahvalnošću.Služiti američkom narodu kao veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj čast je koja se događa jednom u životu i neizmjerno sam zahvalna na povjerenju koje su mi ukazali predsjednik Trump i državni tajnik Rubio - napisala je u objavi nova američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw.

Objavi je priložila snimku na kojoj se vidi razne delicije, kako osoblje uživa u igrama, pala je i partija američkog nogometa.. 

- Našem izvanrednom timu Veleposlanstva Zagreb: vaša profesionalnost, hrabrost i nepokolebljiva predanost jačanju partnerstva između Sjedinjenih Država i Hrvatske utjelovljuju ono najbolje od američke diplomacije. Čak i daleko od kuće, vi stvarate osjećaj svrhe i obitelji koji ovaj blagdan čini posebno značajnim. Na ovaj Dan zahvalnosti podsjećam se da je služenje privilegija, a služiti zajedno sa svima vama pravi je blagoslov - napisala je u nastavku objave McGraw.

