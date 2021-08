Hladna fronta zahvatila je Hrvatsku, a sa sobom donijela mnogo oborina i vjetra. Danas oko 15 sati čitatelji su snimili veliku pijavicu blizu Medvednice u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijavica na Sljemenu

- Snimao sam je iz Španskog prema Sljemenu, a trajala je do dvije minute - rekao je čitatelj koji dodaje kako mu se čini da nije napravila štetu, ali da prizor nije bio ugodan.

S obzirom na učestalo pojavljivanje pijavica za komentar smo pitali i stručnjake.

- Morske pijavice su uobičajena pojava diljem Jadrana na prijelazu iz ljeta u jesen te tijekom rane jeseni. U idućim mjesecima očekujemo još pijavica, naročito krajem rujna i u listopadu kada stižu prve ozbiljnije hladne fronte i ciklone. Često ih ima na desetke, ali većinom nisu opasne jer se zadržavaju na morskoj površini - rekao nam je Petar Radovan iz IstraMeta.

- Problem i štete nastaju kada se premjeste iz mora na kopno najčešće u sklopu jake fronte, a iako pritom brzo slabe, vjetrovi iznad 100 km/h znaju pričiniti veliku materijalnu štetu. One se razvijaju većinom u prvoj fazi razvoja olujnog sustava, dakle prije nastanka kišne zavjese, stoga ih fotografi često vrlo dobro dokumentiraju. Slično je i s kopnenim pijavicama, jučer smo svjedočili jednoj takvoj kod Varaždina - objašnjava.

- Međutim, za kopnene pijavice uglavnom je potreban jači olujni sustav sa izraženom konvekcijom u odnosu na pijavice iznad mora. Njihovu učestalu pojavu ovog ljeta možemo povezati s toplijom atmosferom, odnosno dugim periodom ekstremne topline koji je trajao gotovo puna 3 mjeseca. Prilikom nailaska hladne fronte na tako toplu zračnu masu stvaraju se povoljni uvjeti za razvoj vrtložnih pojava - nastavlja Radovan.

"Sličan scenarij bio je u Češkoj"

- Ono čemu smo ove sezone početkom kolovoza svjedočili u Istri, a to je mezociklonalni tornado je ipak vrlo rijetka pojava te se nadamo da se više neće ponoviti u dogledno vrijeme. Uslijed nepovoljnog reljefa tada tornado nije ojačao iznad F1 razine, no u kopnenoj Hrvatskoj gdje je teren ravničarski u slučaju razvoja mezociklonalnih superćelija može doći do jačanja vrtloga do razorne snage (F3) - rekao je Petar Radovan.

- Sličan scenarij odigrao se ovog ljeta u Češkoj gdje je bilo i žrtava. Za zaključak, s obzirom na sve topliju atmosferu i duge periode iznimno vrućeg vremena, ovakve pojave ne bi nas trebale pretjerano iznenađivati u budućnosti - zaključio je.