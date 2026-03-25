VIDEO Velika policijska zaplijena u Splitu: 7000 kutija cigareta i 45 kilograma duhana

Policija tereti 72-godišnjaka da je duhan i cigarete nabavljao na ilegalnom tržištu radi daljnje preprodaje
Policija je tijekom pretrage prostora na području Splita zaplijenila 45,6 kilograma sitno rezanog duhana, 6980 kutija različitih marki cigareta i 383 ručno izrađene cigarete. Oduzeli su i dvije digitalne vage za precizno mjerenje te 207 vrećica za vakuumiranje koje je osumnjičenik koristio za pripremu robe.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Pronađena roba nije imala nadzorne markice Ministarstva financija.
Policija tereti 72-godišnjaka da je duhan i cigarete nabavljao na ilegalnom tržištu radi daljnje preprodaje. Robu je skladištio na adresi prebivališta u Splitu, gdje ju je pakirao u manje količine i prodavao krajnjim kupcima, iako je promet takvim proizvodima zabranjen ili ograničen.
- Nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava protiv 72-godišnjaka - priopćili su iz policije.
