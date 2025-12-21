VIDEO Veliki nestanak struje paralizirao San Francisco, stali i robotaksiji pa izazvali kaos

Veliki nestanak električne energije, uzrokovan požarom na trafostanici, u subotu je ostavio gotovo trećinu San Francisca u mraku, izazvavši prometni kaos koji su dodatno pogoršala paralizirana autonomna vozila. Tvrtka Waymo bila je prisiljena privremeno obustaviti svoju uslugu robotaksija nakon što su njihova vozila stala nasred prometnica, blokirajući raskrižja i stvarajući potpuni kolaps u dijelovima grada.

Pokretanje videa... 00:12 Stali robotaksiji | Video: Reuters

Požar na trafostanici ostavio trećinu grada u mraku

Do prekida opskrbe došlo je u subotu poslijepodne nakon što je izbio požar u trafostanici tvrtke Pacific Gas and Electric (PG&E) na uglu Osme ulice i ulice Mission. Iako su vatrogasci brzo obuzdali vatru te nije bilo ozlijeđenih ni veće materijalne štete, posljedice su bile goleme. U jednom trenutku bez struje je ostalo gotovo 130.000 korisnika, odnosno oko 30 posto grada. Pogođene su brojne četvrti, uključujući Sunset, Richmond, Haight-Ashbury i Pacific Heights.

Nestanak struje ugasio je semafore i zaustavio linije podzemne željeznice, što je gradonačelnika Daniela Lurieja natjeralo da uputi apel građanima putem društvenih mreža.

​- Molim vas, maknite se s cesta i ostanite unutra zbog neispravnih semafora. Ako ne morate izlaziti, ostanite kod kuće - poručio je Lurie u videu, dodavši da grad šalje policajce na najprometnija raskrižja kako bi regulirali promet.

Autonomna vozila pokazala svoju ranjivost

Ipak, najveći kaos na ulicama stvorili su robotaksiji tvrtke Waymo. Bez funkcionalnih semafora i stabilne podatkovne veze, čini se da su se sigurnosni protokoli autonomnih vozila aktivirali, naređujući im da se zaustave na mjestu. Društvene mreže preplavile su snimke koje prikazuju desetke Waymo vozila kako stoje nasred prometnih traka s upaljenim žmigavcima, blokirajući raskrižja i stvarajući dodatne gužve. Neki videozapisi zabilježili su i opasne situacije u kojima su druga vozila jedva izbjegla sudare s nepomičnim robotaksijima.

Zbog nastale situacije, Waymo je u subotu oko osam sati navečer objavio da privremeno obustavlja sve vožnje u San Franciscu.

"Privremeno smo obustavili naše usluge prijevoza s obzirom na veliki nestanak struje u San Franciscu", izjavila je glasnogovornica Wayma Suzanne Philion u priopćenju. "Usmjereni smo na sigurnost naših putnika i osiguravanje da hitne službe imaju nesmetan pristup koji im je potreban za obavljanje svog posla."

Dugo očekivani scenarij katastrofe

Događaji od subote ostvarili su scenarij na koji su mnogi gradski dužnosnici i kritičari autonomne tehnologije dugo upozoravali. Incident je zorno pokazao ranjivost prometnog sustava koji se sve više oslanja na tehnologiju ovisnu o vanjskoj infrastrukturi poput električne mreže i telekomunikacijskih signala.

Stručnjaci za promet, poput direktora Prometne agencije San Francisca Jeffreyja Tumlina, godinama su postavljali pitanja tvrtkama koje razvijaju autonomna vozila o njihovim planovima za hitne slučajeve, poput potresa, požara ili velikih nestanaka struje. Čini se da ovaj događaj potvrđuje njihove strahove. Dok je sigurnosni protokol koji nalaže vozilu da se zaustavi kad je "zbunjen" osmišljen kako bi se izbjegli sudari, njegova masovna primjena tijekom gradske krize stvara novu vrstu opasnosti - potpunu paralizu prometa.

Ovaj će incident zasigurno dati vjetar u leđa kritičarima robotaksija, čiji se broj povećao nakon nedavnih kontroverzi, uključujući i slučaj u kojem je Waymo vozilo usmrtilo mačku, što je izazvalo pozive na zabranu njihova rada.

Do kasno u subotu navečer, PG&E je uspio vratiti struju većini korisnika, no nešto manje od deset posto grada i dalje je bilo u mraku.