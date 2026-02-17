VIDEO Veliki prosvjedi zbog tragedije u Sarajevu: 'Ne ubija tramvaj,već nemar...'

Ne ubija tramvaj, već nemar, samo je jedna od poruka s kojom su prosvjednici u Sarajevu izašli peti dan na ulice. Ljuti građani odlučili su preplaviti ulice nakon strašne tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio mladić Erdoan Morankić (23), a četiri osobe su ozlijeđene. Imaju četiri zahtjeva koja su uputili vlastima ispred Tužiteljstva Kantona Sarajevo. Prvi zahtjev je objavljivanje svih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i snimke iz tramvaja u vrijeme nesreće. Drugi zahtjev je povlačenje svih starih tramvaja do ponovnog servisiranja, a građanima se pružaju informacije o njihovoj ispravnosti. Treći zahtjev je ostavka svih odgovornih ljudi. Četvrti zahtjev je siguran javni prijevoz i obustava privatizacije javnog gradskog prijevoza. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... U prosvjedima je sudjelovalo najmanje 2000 ljudi.

- Frustrira me što vlasti još ništa konkretno nisu poduzele. Trebaju nam odgovori, trebaju nam ljudi koji će odslužiti kaznu za ovo - rekla je građanka na prosvjedu.

Prosvjednici su se okupili kraj Zemaljskog muzeja, gdje se nesreća i dogodila, blokirali su promet i krenuli prema središtu grada uz uzvike: "Pravda, pravda". Transparentima su vlastima prenijeli razne poruke nezadovoljstva i ljutnje.

- To što nas je manje neće nas spriječiti da i dalje budemo glasni kao i do sada - rekao je u govoru na prosvjedu Samir Hrnjica (28).

- Mi znamo da mi sljedeći možemo biti i želimo da se to promijeni - rekao je građanin.

- Mislim da bi se moja generacija trebala sramiti jer bi se trebala pridružiti ovoj djeci kako bismo konačno mogli nešto promijeniti u cijelom ovom sustavu - rekao je prosvjednik Čedomir iz Sarajeva.

- Bolje da sami idu nego da mi moramo - rekao je jedan od prosvjednika. Podsjetimo, vozač sarajevskog tramvaja Adnan Kasapović vozio je tramvaj od Željezničke stanice prema Baščaršiji, kad je naletio na studenta druge godine Akademije likovnih umjetnosti Erdoana (23), koji je čekao na stajalištu. Tramvaj je iskočio iz tračnica kad je prevelikom brzinom ušao u zavoj. Probio je zaštitnu ogradu i prignječio nesretnog Erdoana.

Akademija likovnih umjetnosti oprostila se od Erdoana. Rekli su kako je bio cijenjen ne samo kao talentiran i predan student, nego i kao vedra, topla i vrijedna osoba koju su voljeli kolege i profesori. Njegova ljudskost, posvećenost umjetnosti i izniman talent ostavili su snažan trag u akademskoj zajednici. Ovaj tragičan odlazak predstavlja nenadoknadivi gubitak i prazninu koja se snažno osjeća među svima koji su ga poznavali. Akademija je izrazila iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama poručivši da će ga zauvijek čuvati u sjećanju. Tad je teško ozlijeđena i Ella (17), učenica Katoličkog školskog centra "Sveti Josip" u Sarajevu. Njoj su u sarajevskoj Općoj bolnici zbog težine ozljeda morali amputirati nogu. Ella se probudila iz kome u ponedjeljak, a i dalje je u teškom stanju.

- Nastavlja se intenzivni reanimacijski tretman na Odjelu za anesteziju i reanimaciju uz započete rane mjere rehabilitacije u skladu s trenutačnim stanjem - rekao je Ismet Gavrankapetanović, ravnatelj Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", za medije BiH. Nakon teške nesreće Ellu su stavili u induciranu komu, bila je životno ugrožena. Na bolnici su osvanuli transparenti podrške poput: "Uz tebe smo" i "Bori se lavice".

- Smatram da nisam kriv, već da je uzrok tehničke prirode. Ovo je dobro poznato svim radnicima GRAS-a (Gradski saobraćaj Sarajevo) i da se ovo događa na ovim tipovima vrlo često. Imao sam sličan slučaj prije 20 godina. Ima i videonadzor koji se nalazio u tramvaju i on će pokazati dosta. Još nije pregledana ta snimka. Žao mi je. Žao mi je djece. U teškoj sam situaciji. Žao mi je - rekao je na sudu u Sarajevu vozač tramvaja.

Tužiteljstvo smatra kako je uzrok nesreće ljudski faktor, tvrde da je tramvaj bio tehnički ispravan. Županijsko tužiteljstvo Kantona Sarajevo ranije je za njega zatražilo jednomjesečni pritvor, a u nedjelju je pušten na slobodu. Pritvor je bio zatražen zbog opasnosti da bi boravak osumnjičenog na slobodi mogao izazvati uznemirenje javnosti. Ministar prometa Adnan Šteta u ponedjeljak navečer izjavio je da su svi stari češki tramvaji povučeni i da neće biti pušteni u promet dok se ne provedu sve kontrole. Obećao je da će prije povratka u promet biti objavljeni rezultati kontrola i servisa. Premijer Kantona Sarajevo, Nihad Uk, u nedjelju je podnio ostavku, čime je pala cijela vlada KS-a. Direktor GRAS-a Senad Mujagić također je jučer podnio ostavku. Iz Tužiteljstva KS-a jučer su priopćili da je snimka kamere iz tramvaja, koja je na analizi po nalogu tužitelja, dokazni materijal i da njezino objavljivanje može naštetiti istražnom postupku u ovako složenom predmetu. Tužiteljstvo čeka i nalog suda za izuzimanje snimaka videonadzora s drugih objekata koji se nalaze u blizini mjesta tramvajske nesreće.