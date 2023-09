VIDEO Veliki uspjeh liječnika s Rebra: U tjedan dana napravili su četiri transplantacije srca!

Nema baš puno institucija u Europi koje se mogu pohvaliti s uspješno obavljene četiri transplantacije srca u tjedan dana. Prošlog tjedna odrađene su transplantacije na 13-godišnjoj djevojčici, dvojici odraslih pacijenata i jedna retransplantacija. To sve govori o uspjehu cijelog tima, istaknuo je ravnatelj KBC-a Zagreb prof.dr.sc. Ante Ćorušić.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa ... Video: Ivana Mihaljević/24sata

Program transplantacije srca je na KBC-u Zagreb prisutan od 1988. godine. Program je iznimno uspješan, a nije se prekidao ni za vrijeme Domovinskog rata.

- Samo ove godine smo učinili 27 transplantacija srca, što je skoro 3 transplantacije srca mjesečno. U prosincu 2022. i siječnju 2023. u KBC-u je obavljeno 12 transplantacija srca. Svi pacijenti se dobro oporavljaju. Iznimno smo ponosni na retransplantaciju kod 61-godišnje pacijentice koja je 20 godina bila nositeljica srčanog presatka kojeg je isto dobila u KBC-u Zagreb te se trajno kontrolirala u našoj ustanovi - naglasio je predstojnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb.

Retransplantacija spada u teške i rijetke zahvate i u svjetskom kontekstu, a u KBC-u Zagreb su do sad odradili tri takva zahvata.

- Uznapredovalo srčano zatajenje je sigurno epidemija 21. stoljeća. Od osnutka transplantacijskog programa u KBC-u Zagreb učinjeno je nešto manje od 400 transplantacija srca. Od toga su tri retransplantacije, a ja sam imao priliku raditi na sve tri. Radi se o tehnički vrlo kompleksnim zahvatima u kojima mi kao kirurzi moramo integrirati dva kirurška tima u isto vrijeme. Jedan koji se nalazi u donorskoj bolnici, a drugi koji se nalazi u našoj ustanovi - ističe predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb prof.dr.sc. Hrvoje Gašparović.

Ističe da takvi zahvati iziskuju visoki stupanj suradnje svih disciplina od anestezije, kardiologije i kardijalne kirurgije uz pomoć medicinskih sestara i tehničara. Zahvat retransplantacije je trajao 8 sati, a liječnici se susreću s brojim logističkim izazovima što se tiče samog transporta koje vodi Ministarstvo zdravstva.

Voditelj Odijela anesteziologije, poslijeoperacijskog zbrinjavanja i intenzivne medicine kardioloških i vaskularnih bolesnika doc.dr.sc. Željko Čolak bio je prisutan na prvoj transplantaciji 2003. godine pacijentice kojoj je nedavno ponovno učinjena transplantacija.

- Ponosan sam na sve svoje kolege u jedinici intenzivne medicine koji su sudjelovali. Od početka godine smo imali vrlo veliki tempo što se tiče transplantacija. Sad sam opet sudjelovao na operaciji pacijentice koja je kod nas operirana prije 20 godina. To je pokazatelj da je tradicija i uspješnost liječenja na KBC-u Zagreb dugotrajna -istaknuo je doc.dr.sc. Čolak.

Voditeljica Odjela za koordinaciju transplantacije i eksplantacije prim.dr. Jasna Brezak ističe da su liječnici na Rebru očevidci čuda koja se događaju na KBC-u.

- Smatram da je ovo čudo medicine. Privilegirani smo što radimo u ovoj bolnici, što živimo u Hrvatskoj i što naši bolesnici imaju priliku dočekati transplantaciju.Kod 13-godišnje djevojčice osnovna dijagnoza je bila dilatacijska kardiomiopatija. To je bolest koja nerijetko nastane iznenada, došlo je do zatajenja srca i nisu bile otvorene mogućnosti da se to liječi medikalno nego je bila potrebna transplantacija. Pacijentica nije dugo bila na listi čekanja, sve se dogodilo u mjesec dana - zaključila je prim. dr. Brezak.