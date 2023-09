'Nela je teško disala, oticala je, nije jela ni piškila. Nitko me nije slušao. Sada se bori za život...'

Naša Nela je u jako lošem stanju. Nije kritično, ali životno je ugrožena. Na respiratoru je, srčeko joj je otečeno. U četvrtak smo je vidjeli zadnji put, suprug Željko i ja smo bili kod nje. Ma to je strašno, priključena je jadna na sto strana, sve je puno žica, na nogicama, rukicama, vratu, u nosu... A ona tako malena... Mazili smo je, govorila sam joj da je došla njena mama i počela se micati. Da ti se srce slomi... Ne daj bože nikome, priča nam premorena, prestravljena i zabrinuta mama Anamary Živko (29) govoreći o svojoj, za nekoliko dana četveromjesečnoj djevojčici Neli.

Foto: Privatni album

Ona se trenutačno bori za život na zagrebačkom Rebru. Tamo je stigla hitno iz Klaićeve, a u Klaićevu iz virovitičke Opće bolnice u kojoj je majka, kako tvrdi, danima upozoravala da s njenim djetetom nešto nije u redu. Ni tamo, a ni prethodno u pedijatrijskoj ambulanti u Pitomači, nitko, tvrdi Anamary, nije imao sluha za njene molbe i upozorenja zbog čega je djevojčica danas u borbi za goli život.

Nela je bila jako željeno dijete, kako ističu njeni roditelji. - Čekali smo je pet i pol godina. Tek na petom pokušaju umjetne oplodnje smo uspjeli - prisjeća se Anamary pa dodaje kako je prije trudnoće prošla tešku operaciju. Šanse za prirodno začeće bile su minimalne. Išla je na umjetnu oplodnju. Četiri puta. Četiri propala pokušaja.

- Doktor mi je predložio da idem na donaciju jajne stanice. Šanse za trudnoću bile su mi od 5-10 posto. Ali odbila sam, htjela sam probati još jednom. Imala sam neki osjećaj, nisam htjela odustati - priča. Peti put za njihovu je obitelj bio sretan.

Foto: Privani album

Nakon što se Nela rodila, bila je dva tjedna na neonatologiji, no bila je zdrava, živa, dojila. Ipak, Anamary je odjednom primijetila kako malena ne jede, kako joj otiču kapci te kako ne mokri po noći.

- Pelena bi bila suha po 13, 14 sati. Bio nam je to taman termin oko cijepljenja, tada je baš jako oticala. Pedijatrici Žigman to ništa nije bilo sporno. Cijepila ju je. Fotografirala sam Nelu, da se vide ti otoci jer bi bili najveći nakon buđenja, a onda bi kroz dan splasnuli, no doktorica to nije htjela ni pogledati. Rekla je da je po njenom mišljenju s djetetom sve u redu, no ako želim neka napravim pretrage u bolnici - tvrdi Anamary. Dodaje da je Nela plitko disala. Prve pretrage iz OB Virovitica pokazale su da djevojčica ne boluje od bakterije ešerihije coli. Drugi nalazi pokazivali su suprotno.

Nakon brojnih pretraga, bebu su zaprimili u OB Virovitica na promatranje, no Anamary kaže kako ju nitko gotovo da nije ni pogledao. - Bile smo tamo četiri dana i u ta četiri dana nitko joj nije pogledao kapke niti pratio suhe pelene, iako su rekli da će to pisati. Ja sam to doma prethodno bilježila, nitko nije ni pogledao. Nitko od sestara nije nam htio pomoći, sama sam hranila dijete tijekom noći dok su one spavale da bi te iste sestre ujutro na viziti doktoru govorile da dijete normalno jede i piški - ogorčena je mama Anamary.

Nakon povratka iz bolnice, Anamary i suprug odlučili su napraviti privatne pretrage. Nalazi su bili relativno dobri. No Nela je počela teško disati, poplavila je oko usta. Hitno su ih poslali u Klaićevu.

- Tu sve kreće nizbrdo, sve teže i teže diše, ne piški više uopće u tom trenu. Ne jede ništa, sestra nosi bočicu, ona vrišti, plače, stanje, drapa me, štipa, uvrće se unazad. Toliko je snažno plakala - prepričava Anamary, svako malo zastajući i uzimajući dah, kao da skuplja još malo snage za ponovno proživljavanje najgorih životnih trenutaka. U glasu joj je osjeti neprestana tuga. Očaj. Jad. Pokušava biti snažna. Pa nastavlja...

"Ujutro je došla doktorica i kad ju je vidjela, odmah je reagirala. Rekla je da dijete izgleda loše, poslala ju na UZV i vađenje krvi. Vratili su mi je, ma maltene mrtvu. Bila je siva, ljubičasta. Gotovo uopće nije disala."

Ravnatelj Klaićeve, Goran Roić kaže da vjeruje kako su svi liječnici koji su pogledali dijete prije dolaska u Kliniku za dječje bolesti Zagreb, pregledali dijete i utvrdili da ono u tom vremenu nije imalo nikakvih kliničkih manifestacija ili tegoba koje bi u tom trenu ukazivale na srčani problem.

- Kod dolaska u Klaićevu zbog nenapredovanja i nedobivanja na tjelesnoj masi u tijeku hospitalizacije naglo se pogoršala situacija i dijete je prebačeno u Jedinicu intenzivne skrbi. Napravljene su dodatne obrade kako bi se utvrdio problem i utvrđeno je da se radi o teškoj srčanoj mani – kaže dr. Roić.

Foto: Privatni album

Nelu su hitno prebacili na intenzivnu njegu u KBC-u Zagreb. Sada je tamo. Njeni roditelji imaju samo jednu želju - da njihova djevojčica ozdravi i dođe doma.

- Nadamo se, molimo, ali svaka minuta mi je vječnost. Desili su se evidentno veliki propusti. Da nisu, sigurna sam da ne bismo bili u ovoj situaciji. U OB Virovitica su apsolutno pogriješili, sestre su lagale, a sve je počelo još s pedijatricom koja je ignorirala sva moja upozorenja da Nela nije dobro. Strašno teško ovo podnosimo, pijem tablete za smirenje. Kao da mi je to sve neki san odnosno noćna mora. Svaki čas mislim da ćemo se možda probuditi iz toga. Toliko smo se borili za našu Nelu, sad se ona mora boriti za nas - kroz suze zaključuje Anamary.

Iz OB Virovitica kažu nam kako su "Nelu Živko hospitalizirali u dobi od 3,5 mjeseca.

- Zaprimljena je na Odjel za pedijatriju nakon pregleda u Hitnoj pedijatrijskoj ambulanti zbog sumnje na upalu mokraćnih putova. Kod prijema je bila dobrog općeg stanja i urednih vitalnih funkcija. Na prijemu na Odjel za pedijatriju i u periodu hospitalizacije nije primijećen otok kapaka niti otok drugih lokalizacija. Dijete je u tijeku hospitalizacije redovito pregledavano, a s Odjela za pedijatriju otpušteno je dobrog općeg stanja. Tijekom boravka i otpusta nije bilo kliničkih simptoma i znakova kardiološke bolesti - navode te se ograđuju: "Klinička slika kod dojenčeta je nepredvidiva i u kratkom vremenskom periodu može doći do iznenadne promjene."