VIDEO Veliki vodič kroz nove poreze na apartmane i kuće: Imaš prazan stan - plati više!

Ministar financija Marko Primorac napokon je službeno predstavio porezne izmjene za sljedeću godinu, a u njima ima i mnogo odstupanja i novosti u odnosu na ono što je najavljeno. Uvodi se porez na prazne stanove i apartmane te na one koji se iznajmljuju turistima, a plaćat će se u rasponu od 0,6 do 8 eura po kvadratu. Iznajmljivače turistima država ipak neće porezno izjednačiti s onima koji legalno iznajmljuju podstanarima, ali im uvodi viši paušal po krevetu. Povratnici koji su barem dvije godine živjeli u inozemstvu, u slučaju da se vrate u Hrvatsku, čak pet godina bit će oslobođeni plaćanja poreza na dohodak (plaću).

Što više stanova staviti na tržište

S druge strane, poslodavci više neće biti oslobođeni plaćanja za radnike do 30 godina starosti. Kako je najavljeno, snižavaju se i stope poreza na dohodak za većinu gradova za određeni postotak, raste dio neoporezive plaće s 560 na 600 eura i povećava se prag za oporezivanje najviših plaća - time bi trebale porasti plaće, ali to će najviše osjetiti oni s najvišim plaćama.

Državi je porezom na nekretnine cilj staviti što više stanova na tržište, bilo za dugoročni najam ili prodaju. Ali iako država sama ima tisuće stanova koji stoje prazni, sebe je izuzela od plaćanja tog poreza! Porez od 0,6 do 8 eura po kvadratu određivat će gradovi i općine, a moći će uvesti i zone, pa da, primjerice, prvi red do mora ili centar grada bude 8 eura, a periferija 0,6 eura. Lokalni šerifi, kojima se bliže izbori u svibnju, moći će ostaviti i cijelo mjesto na najnižem porezu. Neće ga plaćati vlasnik neuseljivog stana i kuće, a neće biti obuhvaćene niti druge vrste nekretnina osim stambenih. Primorac je ponovio da je u Hrvatskoj oko 600.000 praznih stanova, od čega se oko 230.000 koristi za povremeni turistički najam. Od prikupljenog novca 20 posto ide državi a 80 posto lokalnoj upravi.

Kazne i do 6600 eura

A kako ga će naplaćivati? E tu je problem. Ministar je objasnio da onaj tko ima prazan stan ili ga iznajmljuje turistima treba sam to prijaviti u svome mjestu ili Poreznoj upravi. Inače će pisati kazne od 1000 do 6630 eura. Ali dok su iznajmljivači registrirani, pa ih je lakše utvrditi, na direktno pitanje 24sata kako će utvrditi da je neki stan prazan ako se vlasnik ne prijavi ministar nije dao konkretan odgovor.

- Imamo svoje alate, dopustite da ne otkrivamo kako Porezna uprava otkriva izbjegavanje plaćanja poreza - izjavio je ministar.

Također, država je ostavila iznimke o kojima će odlučiti lokalna uprava. Mogu uvesti socijalne kriterije prema kojima će netko biti oslobođen plaćanja poreza na nekretnine, ali mogu uvesti i kriterije, poput starosti ili dodatnog luksuza, kojima unutar neke zone mogu za pojedinu nekretninu povećati porez. Kriteriji nisu razrađeni, pa to dodatno komplicira stvar.

Nema plaćanja po prihodu

Što se tiče oporezivanja više od 230.000 vlasnika stanova i apartmana za turistički najam, njih čeka velika izmjena. Ali ministarstvo je odustalo od jednostavnog modela da se plaća prema prihodu, kao i dugoročni najam. Iznajmljivači će i dalje plaćati paušale. Ali će se oni računati prema Indeksu turističke razvijenosti (ITR). Taj indeks uzima mnoge parametre za određenu skupinu i oni koji su u prvoj znači da su najrazvijeniji, a oni koji su najmanje razvijeni plaćat će niže paušale po krevetu. Koji je indeks turističke razvijenosti za svako mjesto, možete vidjeti na karti koju smo objavili na 24sata.hr. U Hrvatskoj postoje četiri ITR skupine i radi ih Institut za turizam. Dosad je paušal po krevetu za iznajmljivače iznosio od 19,9 do 199 eura, a svaki od 556 općina i gradova sam ih je određivao. Gotovo 80 posto gradova i općina paušal je zadržalo na manje od 40 eura po krevetu.

Sad se raspon mijenja na od 20 do 350 eura. Ali primjerice, Novi Vinodolski, Rovinj ili neki drugi grad u prvoj kategoriji neće moći odrediti najniži paušal, kako je dosad mogao. Ako se mjesto nalazi u 1. skupini indeksa turističke razvijenosti, morat će uvesti paušal od 150 do 350 eura po krevetu. Ako se nalazi u drugoj skupini, paušal od 100 do 200 eura. Oni u trećoj skupini plaćat će od 30 do 150 eura, a tek u četvrtoj od 20 do 100 eura.

Porezna Reforma Rujan 2024 by Ivan Hruškovec

Pet godina bez poreza

Za usporedbu ćemo uzeti stan od 70 kvadrata u Rovinju s četiri kreveta. Ove godine iznajmljivač plaća 45 eura po krevetu, što je tek 180 eura godišnje bez obzira na to koliko prihoda ima od apartmana. Sad će za četiri kreveta morati platiti minimalno 600 eura paušala godišnje, a maksimalno 1200 eura jer je Rovinj u prvoj skupini. Rovinj naplaćuje i porez na kuće za odmor od pet eura po kvadratu, a kako će to postati porez na nekretnine, to znači dodatnih 350 eura godišnje.

Povratnici u Hrvatsku bit će oslobođeni pet godina poreza na dohodak koji plaćaju gradu ili općini, ali će morati plaćati državi mirovinske i zdravstvene doprinose.

- Neki postavljaju pitanje je li to moralno. Mi se moramo boriti za radnike i biti konkurentni. I druge države imaju olakšice za privlačenje radnika - rekao je Primorac.

Ukidanje olakšice za poslodavce također je opravdao izmijenjenim okolnostima na tržištu rada. Ipak, ostaje na snazi mjera da mladi do 25 godina ne plaćaju porez na dohodak, odnosno imaju pravo na povrat, a mladi do 30 godina plaćaju polovicu poreza na dohodak. 