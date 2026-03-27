Zbog orkanskog vjetra broj vatrogasnih intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300
ORKANSKI VJETAR
VIDEO Vjetar iščupao semafor u Zagrebu na Heinzelovoj
Iščupan je semafor na Heinzelovoj, javio nam je čitatelj koji je snimio potrgani semafor na Heinzelovoj ulici. Na snimci se vidi kako se semafor jedva 'drži' u zraku s jednom žicom.
Državni hidrometeorološkog zavod objavio je upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu.
Broj vatrogasnih intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra.
