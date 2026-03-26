KAOS U NOVOM ZAGREBU

VIDEO Vjetar rušio stabla u Novom Zagrebu: 'Palo je na susjedov auto i razbilo šajbu'

Piše Julia Očić,
Zvala sam Zrinjevac, ali oni su imali neke intervencije u centru grada jer je očito svugdje kaos. A onda je stablo palo na automobil koji je dolje bio parkiran, kaže nam čitateljica

Jak vjetar i nevrijeme stvorili su kaos i u Novom Zagrebu, gdje su se također urušila dva stabla. Kako nam javlja naša čitateljica, jedno stablo koje se srušilo u Utrinama palo je ravno na automobil i razbilo šajbu.

- Radim od doma pa cijeli dan gledam što se događa. To je jedna trula breza i najprije su popadale grane i onda je otprilike dva sata to stajalo tako na pola. Zvala sam Zrinjevac, ali oni su imali neke intervencije u centru grada jer je očito svugdje kaos. A onda je stablo palo na automobil koji je dolje bio parkiran. To je auto od susjeda i sad mu je razbijena cijela šajba i cijeli prednji dio - kaže nam čitateljica.

Zbog jakog vjetra puklo stablo u Zagrebu 00:17
Zbog jakog vjetra puklo stablo u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Ova trula stabla već su neko vrijeme tema. Nedavno su podrezali neka mlada, a ovo staro i trulo nisu pa smo predali i zahtjev da se zasada nova, mlada stabla. Nisam vam nikad prije ništa slala, ali za ovo bih stvarno željela da čitatelji osvijeste koliko problema takva stabla stvaraju u Novom Zagrebu. Novi Zagreb je inače predivan baš zbog tog zelenila, ali ima puno tih starih i trulih stabala i to bi se trebalo riješiti.

Osim u Utrinama, stablo se srušilo na cestu i u Ulici Savezne Republike Njemačke. Tamo, kako nam javlja jedan čitatelj, nitko nije ozlijeđen.

Slomilo se drvo u Zagrebu 00:21
Slomilo se drvo u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- Mi smo samo bili u prolazu, ali vidio sam da tamo u blizini jedan čovjek provjerava je li mu s autom sve u redu. Nitko nije ozlijeđen, a nadam se da je i auto dobro - govori nam čitatelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

