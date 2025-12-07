VIDEO Vojska u Beninu upala na TV: 'Predsjednik je svrgnut, sada mi preuzimamo vlast'

Skupina vojnika u zapadnoafričkoj zemlji Benin je u nedjelju na državnoj televiziji objavila da je preuzela vlast, a beninski ministar unutarnjih poslova Alassane Seidou je u priopćenju rekao da su oružane snage uspješno spriječile pokušaj puča.

Potez predstavlja najnoviju prijetnju za demokratske norme u regiji, a do njega je došlo nakon prošlomjesečnog puča u Gvineji Bisau, odnosno devetog po redu u zapadnoj i središnjoj Africi od 2020.

Najmanje osam vojnika, od kojih nekoliko s kacigama, otišlo je na državnu televiziju kako bi objavili da je vojni odbor predvođen pukovnikom Tigrijem Pascalom preuzeo vlast te da raspušta državne institucije, suspendira ustav i zatvara zračne, kopnene i morske granice.

- Vojska svečano obećava da će beninskom narodu dati nadu u zaista novo razdoblje, gdje će bratstvo, pravda i rad prevladati -pisalo je u priopćenju koje je pročitao jedan od vojnika.

Ministar vanjskih poslova Olushegun Adjadi Bakari je za Reuters rekao da je "manja skupina" vojnika pokušala srušiti vladu, ali da snage odane predsjedniku Patriceu Talonu rade na obnavljanju reda.

- Došlo je do pokušaja, ali situacija je pod kontrolom. Velik dio vojske je i dalje vjeran te preuzimamo situaciju - rekao je.

Dodao je da pučisti imaju kontrolu samo nad državnom televizijom kojoj je onemogućeno emitiranje od nedjelje prijepodne.

U nekoliko četvrti najvećeg grada i gospodarskog središta Cotonoua se mogla čuti pucnjava dok su stanovnici rano u nedjelju odlazili na misu.

Francusko veleposlanstvo je na društvenoj platformi objavilo da se pucnjava čula blizu rezidencije predsjednika Talona u Cotonouu te je pozvalo svoje državljane da ostanu u kućama.

Do pokušaja prevrata je došlo u vrijeme kada se Benin priprema za predsjedničke izbore u travnju, koji predstavljaju kraj vladavine Talona, koji je na vlasti do 2016.

Vladajuća koalicija u Beninu je za svog kandidata nominirala ministra financija Romualda Wadagnija, ključnog arhitekta njenih gospodarskih politika, kako bi nastavio provodit reforme trenutne administracije bude li izabran.

Odluka Talona da odstupi nakon dva mandata je rijedak potez u zapadnoj i središnjoj Africi, gdje su demokratske norme po sve većim pritiskom.