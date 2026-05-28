VIDEO Vozač busa putnike vozio s puknutim vratima: 'Ljudi su vikali, nije stao.' Oglasio se ZET

'Vozio sam se od Velikog Polja prema Glavnom kolodvoru ZET-ovim autobusom 241. U jednom se trenutku na prvoj stanici zabio u metalni stup na cesti, odlomio dio svjetla, a kompletno staklo na vratima je popucalo. Ljudi su vikali da stane, ali nije. Na sljedećoj stanici mu je prišla jedna gospođa i rekla da su vrata pukla, ali nije reagirao, nastavio je voziti iako je imao još jako puno vožnje do odredišta' - priča nam čitatelj koji se našao u autobusu 241 kada se zabio u stup, a nakon toga nastavio voziti putnike s razbijenim vratima.

- Ja sam izašao, ali vozač nije zamolio putnike da izađu kao što je trebao, to je najveći problem. Tako je ugrozio sve u autobusu - dodaje čitatelj.

O incidentu su se oglasili iz ZET-a, a rekli su da je autobus dolaskom na Glavni kolodvor povučen u servis.

- Imamo zabilježeno okrznuće autobusa kod Velikog polja na liniji 241. Vozaču su putnici dojavili da je došlo do oštećenja vrata te je dolaskom na Glavni kolodvor autobus povučen u servis, a u promet je uključen zamjenski autobus - kažu nam iz ZET-a.