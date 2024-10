VIDEO Vozač kamiona Matko izbjegao smrt u odronu: 'Cesta je samo nestala ispred mene'

U zadnji trenutak sam se uspio izvući. Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Klizište ispred mene odnijelo je sve. U trenu mi je odron došao do kamiona, kazao je vozač Matko za portal Bljesak.info. Njegov kamion zatrpao je odron kod Jablanice.

- Toliko sam umoran da mi nije ni do čega, vjerujte mi. Nisam spavao 48 sati. Vraćao sam se iz Sarajeva za Mostar i to me zadesilo oko 2 sata ujutro. Padala je prejaka kiša i ugledao sam drvo na cesti zbog kojeg sam se zaustavio. U tom trenutku počeo je odron padati prvo na prikolicu pa na kamion i onda sam čuo gromoglasno tutnjanje i 50 metara ispred mene je odnijelo kompletnu cestu što sam vidio tek kasnije - ispričao je vozač.

Dramatična situacija kod Jablanice, bujica odnijela ceste, prugu, mostove | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- Čekao sam u kamionu cijelu večer jer bih u protivnom upao u blato i ne bih se mogao kretati. I onda kada je svanulo uspio sam prehodati taj nanos. Sreo sam ekipu iz Crne Gore i pokušali smo pješke doći do Jablanice međutim voda je bila ogromna i nismo uspjeli. Kasnije smo prešli preko pruge i kroz selo gdje je odron odnio kuće stigli do Jablanice. Bogu hvala nisam ozlijeđen, samo sam umoran i psihički i fizički, žao mi je svih ljudi koje je zadesila ova nesreća - kazao je za bljesak.info.

