VIDEO Vozači iz Velike Gorice ljuti: 'Cestom se jedva vozi, ali pješacima su napravili pistu!'

Zimski uvjeti ponovno su stvorili velike probleme diljem Hrvatske. Obilan snijeg koji ne prestaje padati zatrpao je prometnice. Ipak, ralice ne stižu istovremeno očistiti sve pravce, što je dovelo do zastoja i otežanog prometa u brojnim gradovima. Posebno zanimljiva situacija zabilježena je u Velikoj Gorici, gdje su se vozači jutros suočili s prilično neobičnim prioritetima u čišćenju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Snijeg na obilaznici u Velikoj Gorici | Video: 24sata Video

Prema njegovim riječima, cesta je bila gotovo neprohodna, dok je nogostup tik uz nju bio besprijekorno očišćen.

- Obilaznica u Velikoj Gorici zatrpana je snijegom, jedva se vozi. Ali bitno da su pješačku stazu očistili ralicama - kratko je prokomentirao ogorčeni vozač koji je podijelio svoje iskustvo s nama